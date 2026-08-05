スュペル・リグ（トルコ1部）のトラブゾンスポルは4日、エジプト代表FWモハメド・サラーの獲得交渉をスタートさせたことを公式発表した。

サラーは2025－26シーズン限りで9年間を過ごしたリヴァプールを退団しており、今夏の去就には大きな注目が集まっていた。これまで、サウジ・プロフェッショナルリーグやメジャーリーグ・サッカーに身を置くクラブからの関心も報じられたものの、ここにきてトラブゾンスポル入りの可能性が急浮上。トルコ人ジャーナリストのヤーズ・サブンジュオール氏は、年俸1700万ユーロ（約30億円）の条件で2年契約を結ぶ可能性があると報じていた。

このような状況のなか、トラブゾンスポルは4日、サラーとの交渉開始を正式に宣言。現地時間で5日の12時00分にはイスタンブール・アタテュルク空港に到着予定で、同日の夕方にはトラブゾンスポルのクラブハウスに入ると伝えられている。

なお、トルコ大手『NTV Spor』など複数のメディアの報道によると、最終条件の確認をした上で、サラーは契約書にサインする見通しだという。クラブは交渉開始としているものの、既に交渉は細部の確認を残すのみで、現地入りが正式に決まったことから考慮しても、決裂の可能性は低いと見られる。サラーのトラブゾンスポル正式加入は秒読み段階に入ったと言えそうだ。

現在34歳のサラーは、バーゼル、チェルシー、フィオレンティーナ、ローマなどを経て、2017年夏にリヴァプールへ完全移籍。プレミアリーグ2回、リーグカップ（カラバオ・カップ）2回、FAカップ、FAコミュニティシールド、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップと、数々のタイトル獲得に貢献した。在籍した9年間で公式戦通算442試合に出場し、257ゴール123アシストをマーク。歴代最多タイとなる4度のプレミアリーグ得点王を受賞した。

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