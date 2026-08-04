ベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが、2026－27シーズンのナポリ残留を決断したようだ。

2024－25シーズン限りでマンチェスター・シティを退団したデ・ブライネは、代表のチームメイトであるFWロメル・ルカクもプレーするナポリを新天地に選択した。だが、自身初のセリエAの舞台ではケガの影響もあって公式戦21試合5ゴール4アシストと思うようなインパクトを残せず。

さらに、シーズン終了後に34歳MFはアントニオ・コンテ前監督との間に大きな問題を抱えていたことを明かしていた。

その後、ナポリは前ミラン指揮官のマッシミリアーノ・アッレグリ新監督を招へいしたが、同じ守備的なスタイルの指揮官ということもあり、今夏の去就は不透明な状況にあった。

そういった中、デ・ブライネに対してはシカゴ・ファイアーやサンディエゴFC、インテル・マイアミといったメジャーリーグ・サッカー（MLS）の複数クラブがこぞって関心を示しているとの報道もあり、FIFAワールドカップ2026でもプレーしたアメリカの地への移籍の可能性も取り沙汰されている。

しかし、ベルギーの移籍市場に精通するジャーナリストのサーシャ・タヴォリエリ氏によれば、デ・ブライネは家族と話し合った結果、もう1シーズンはナポリに残留することを決断したとのことだ。

元々、デ・ブライネがマンチェスター・C退団後にナポリ行きを選んだ背景には風光明媚な同地との結びつきがあり、同選手は現地で結婚式を挙げたほか、家族旅行でも頻繁にナポリの街を訪れていた経緯があった。

一方、新体制となるナポリサイドもベルギー人司令塔の残留を求めており、今季のパルテノペイ残留の可能性は高い模様だ。