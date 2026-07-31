阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）

　

　第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。今大会の試合日程・結果は以下のとおり。

目次

1回戦

8月5日(水)【第1日】

16:00　開会式

 

17:30　第1試合(1回戦)

　ー　

 

8月6日(木)【第2日】

16:00　第1試合(1回戦)

　ー　

 

18:30　第2試合(1回戦)

 

　

 

8月7日(金)【第3日】

8:00　第1試合(1回戦)

　ー　

 

13:30　第2試合(1回戦)

　ー　

 

16:00　第3試合(1回戦)

　ー　

 

18:30　第4試合(1回戦)

　ー　

 

8月8日(土)【第4日】

8:00　第1試合(1回戦)

　ー　

 

13:30　第2試合(1回戦)

　ー　

 

16:00　第3試合(1回戦)

　ー　

 

18:30　第4試合(1回戦)

　ー　

 

　

 

8月9日(日)【第5日】

8:00　第1試合(1回戦)

　ー　

 

13:30　第2試合(1回戦)

　ー　

 

16:00　第3試合(1回戦)

　ー　

 

18:30　第4試合(1回戦)

　ー　

 

8月10日(月)【第6日】

8:00　第1試合(1回戦)

　ー　

 

13:30　第2試合(1回戦)

　ー　

　

[caption id="attachment_251045" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]

　

　第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。今大会の試合日程・結果は以下のとおり。

2回戦

8月10日(月)【第6日】

16:00　第3試合(2回戦)

　ー　

 

18:30　第4試合(2回戦)

 

　ー　

 

8月11日(火)【第7日】

8:00　第1試合(2回戦)

　ー　

 

13:30　第2試合(2回戦)

　ー　

 

16:00　第3試合(2回戦)

　ー　

 

18:30　第4試合(2回戦)

　ー　

 

　

 

8月12日(水)【第8日】

8:00　第1試合(2回戦)

　ー　

 

13:30　第2試合(2回戦)

　ー　

 

16:00　第3試合(2回戦)

　ー　

 

18:30　第4試合(2回戦)

　ー　

 

8月13日(木)【第9日】

13:30　第2試合(2回戦)

　ー　

16:00　第3試合(2回戦)

　ー　

18:30　第4試合(2回戦)

　ー　

 

　

 

8月14日(金)【第10日】

13:30　第2試合(2回戦)

　ー　

16:00　第3試合(2回戦)

　ー　

18:30　第4試合(2回戦)

　ー　

 

3回戦

8月15日(土)【第11日】

8:00　第1試合(3回戦)

　ー　

10:30　第2試合(3回戦)

　ー　

13:00　第3試合(3回戦)

　ー　

15:30　第4試合(3回戦)

　ー　

 

　

 

8月16日(日)【第12日】

8:00　第1試合(3回戦)

　ー　

10:30　第2試合(3回戦)

　ー　

13:00　第3試合(3回戦)

　ー　

15:30　第4試合(3回戦)

　ー　

 

8月17日(月)【休養日】

　

[caption id="attachment_251045" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]

　

　第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。今大会の試合日程・結果は以下のとおり。

準々決勝

8月18日(火)【第13日】

8:00　第1試合

　ー　

10:30　第2試合

　ー　

13:00　第3試合

　ー　

15:30　第4試合

　ー　

 

8月19日(水)【休養日】

 

　

 

準決勝

8月20日(木)【第14日】

8:00　第1試合

　ー　

10:30　第2試合

　ー　

 

8月21日(金)【休養日】

 

　

 

決勝戦

8月22日(土)【第15日】

10:00　第1試合

　ー　

 

閉会式

 

 

 

　

 

【了】