第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。今大会の試合日程・結果は以下のとおり。
目次
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1回戦
8月5日(水)【第1日】
16:00 開会式
17:30 第1試合(1回戦)
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8月6日(木)【第2日】
16:00 第1試合(1回戦)
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18:30 第2試合(1回戦)
8月7日(金)【第3日】
8:00 第1試合(1回戦)
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13:30 第2試合(1回戦)
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16:00 第3試合(1回戦)
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18:30 第4試合(1回戦)
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8月8日(土)【第4日】
8:00 第1試合(1回戦)
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13:30 第2試合(1回戦)
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16:00 第3試合(1回戦)
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18:30 第4試合(1回戦)
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8月9日(日)【第5日】
8:00 第1試合(1回戦)
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13:30 第2試合(1回戦)
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16:00 第3試合(1回戦)
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18:30 第4試合(1回戦)
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8月10日(月)【第6日】
8:00 第1試合(1回戦)
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13:30 第2試合(1回戦)
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[caption id="attachment_251045" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]
第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。今大会の試合日程・結果は以下のとおり。
2回戦
8月10日(月)【第6日】
16:00 第3試合(2回戦)
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18:30 第4試合(2回戦)
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8月11日(火)【第7日】
8:00 第1試合(2回戦)
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13:30 第2試合(2回戦)
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16:00 第3試合(2回戦)
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18:30 第4試合(2回戦)
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8月12日(水)【第8日】
8:00 第1試合(2回戦)
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13:30 第2試合(2回戦)
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16:00 第3試合(2回戦)
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18:30 第4試合(2回戦)
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8月13日(木)【第9日】
13:30 第2試合(2回戦)
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16:00 第3試合(2回戦)
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18:30 第4試合(2回戦)
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8月14日(金)【第10日】
13:30 第2試合(2回戦)
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16:00 第3試合(2回戦)
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18:30 第4試合(2回戦)
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3回戦
8月15日(土)【第11日】
8:00 第1試合(3回戦)
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10:30 第2試合(3回戦)
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13:00 第3試合(3回戦)
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15:30 第4試合(3回戦)
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8月16日(日)【第12日】
8:00 第1試合(3回戦)
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10:30 第2試合(3回戦)
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13:00 第3試合(3回戦)
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15:30 第4試合(3回戦)
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8月17日(月)【休養日】
[caption id="attachment_251045" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]
第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。今大会の試合日程・結果は以下のとおり。
準々決勝
8月18日(火)【第13日】
8:00 第1試合
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10:30 第2試合
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13:00 第3試合
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15:30 第4試合
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8月19日(水)【休養日】
準決勝
8月20日(木)【第14日】
8:00 第1試合
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10:30 第2試合
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8月21日(金)【休養日】
決勝戦
8月22日(土)【第15日】
10:00 第1試合
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閉会式
【了】