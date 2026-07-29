今日は2026年7月29日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月29日の12星座占いでは、てんびん座が総合運1位。何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！2位はおうし座、3位はおひつじ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がしし座とてんびん座、金運がおうし座、仕事運がおうし座とてんびん座、健康運がふたご座、しし座、てんびん座、みずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。