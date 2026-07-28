湘南の東西を結ぶ大通り沿い、辻堂・太平台にフレンチのエッセンスを感じる可愛らしいお店「MiMi」がオープンしました。

パティシエの奥さまとフレンチシェフのご主人が営むこちらのお店は、昼はクレープ専門店、夜はビストロとして営業。時間帯によって異なる魅力を楽しめます。

パリにいるようなおしゃれな店内で一息

アンティークピンクとダークブラウンを基調とした店内は、まるでパリのカフェのようにどこを切り取っても絵になる空間。洗練された雰囲気がありながらも、肩肘張らずに過ごせる居心地の良さがあります。

店内には秘密基地のようなキッズスペースも。お子さま連れでも利用しやすく、テラス席はペット同伴も可能です。

通いたくなるクレープのおいしさ

まずは、季節限定のフルーツクレープ「Cerise Framboise Fromage」(1,350円税込)を、カフェラテ(680円税込)と共にいただきました。

フィリングは、アメリカンチェリー、ラズベリー、クリームチーズ、ラズベリーソース、カスタード、生クリームと盛り沢山。ピンクのグラデーションが美しく、テーブルに運ばれてきた瞬間に気分が上がります。

一口頬張ると、甘酸っぱいチェリーやベリー、なめらかなクリームとざくっとした生地の食感が一体となって広がります。その美味しさに思わず笑みがこぼれました。後から感じるクリームチーズの塩味が味わいを引き締め、甘いだけではないバランスの良さを生み出しています。

お食事系クレープとして、「Jambon maison légumes de saison Hummus」(1,500円税込)もいただきました。フィリングには、自家製ハムや季節の野菜、フムス（豆のペースト）などを使用しています。

主役は、しっとり柔らかな自家製ハム。鎌倉のマメコト商店から仕入れた大豆で作るフムスは、なめらかな口当たりと豊かなコクが印象的です。

さらに、クレープには珍しく、たっぷりの野菜が大きめにカットされて入っており、シャキッとした食感と食べ応えも十分。全体をまとめているのは、オリーブやアンチョビを使った「タプナードソース」です。アクセントの効いた風味が加わることで、それぞれの具材の魅力が引き立ち、最後まで飽きずに楽しめる一品でした。

なんと、クレープをお酒と一緒にいただくのもおすすめの食べ方とのこと。甘いクレープ×ワインもよし、ご飯系クレープ×ビールもよし。その時の気分で組み合わせを変えて楽しめるのが良いですね。

大人の時間を過ごせるディナータイム

ディナータイムは昼間の可愛らしい店内の印象から、またぐっと大人な雰囲気に様変わりします。席数も限られているため、大事な人とゆっくりパーソナルな時間を過ごせることでしょう。

お食事は、前菜に「鹿と豚のパテドカンパーニュ」、メインに「牛ハラミのローストと季節野菜のソテー」など本格フレンチ料理をご用意。その時々の旬な食材を豊かな調理で楽しむことができます。

プレゼントにも◎華やかであり本格的な焼き菓子

焼き菓子の種類の多さもこちらのお店の魅力の一つ。見た目の可愛さもあってプレゼントに喜ばれること間違いなしです。

こだわって作られているという、チーズケーキ(700円税込)をテイクアウトしました。口当たりが優しく、濃厚なチーズのクリーミーさとほんのり感じるレモンの酸味が後引くおいしさでした。

おわりに

実はこちらのお店は、店主のご夫婦にとって長年の夢が形になった場所でもあります。

お二人は調理学校卒業後、ともにフランスへ留学。現地で経験を積んだ後、奥さまはパティシエとして、ご主人は都内のフレンチレストランで経験を重ねてきました。

その後は各地でポップアップ出店を続け、夫婦でお店を開くという夢を少しずつ実現。そして辻堂に「MiMi」をオープンしました。

旬の食材を大切にしているため、メニューは季節ごとに変化します。訪れるたびに新しい味との出会いがあるのも、このお店ならではの楽しみ方。

駅からは少し距離がありますが、それでも足を運びたくなるおいしさと居心地の良さがありました。

ぜひ「MiMi」で、少し特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

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