







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは 日本時間21日、コロラド・ロッキーズからセス・ハルバーセン投手をトレード獲得した。同選手は今季、故障や不振に苦しみ今一つ結果を残せていないが、米メディア『ドジャースネイション』は今後を左右するポイントについて言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「ハルバーセンが今季苦しんでいる最大の要因は制球力の低下と、ここ最近空振りを奪えなくなっていることに尽きる。彼はメジャー1年目の2024年に四球率4.3％を記録していたが、昨季はその数字が11.6％まで急上昇し、今季はさらに15.6％に悪化している。チームが彼の能力を最大限に引き出したいのであれば、制球力を向上させる必要があるだろう」と指摘。



続けて、「空振り率も2024年は31.4％という高い数字だったが、今季は23.4％まで急落。その影響もあり、奪三振率も落ち込んでいる。それでも、再び空振りを奪える投球を取り戻すことができれば、ブルペンにおける重要な戦力となる可能性は十分にある。特に、投手育成に定評のあるドジャースの環境であれば、その才能をさらに開花させるかもしれない」と主張している。



課題はあるが“再生”の余地も十分とみられているハルバーセンだが、チームは今後どのように運用していくのだろうか。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】