ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が日米通算100勝にあと1勝と迫った。一方、MLB現役最多の266勝を誇るジャスティン・バーランダーは今季限りでの引退を表明。かつて殿堂入りの目安とされたメジャー通算300勝は、2009年を最後に達成者が出ていない。NPBの200勝も同様に遠ざかる中、勝利数という“大投手の勲章”は消えつつあるのか。その背景と、山本が日米通算200勝に到達する可能性を考える。（文：ニコ・トスカーニ） ［1/2ページ］

山本由伸（ドジャース）が7月19日（日本時間20日）のニューヨーク・ヤンキース戦で今季10勝目を挙げた。

9回2失点7奪三振与四球0の危なげない内容でMLB移籍後レギュラーシーズンでは初の完投勝利、加えてこれで山本は日米通算99勝目となり準・節目の記録となった。

勝ち星の話だと、MLBの現役最多勝投手ジャスティン・バーランダー（タイガース）が今季限りでの引退を表明した。バーランダーは通算266勝。20年以上のキャリアを誇り、4度の最多勝を獲得したがそのバーランダーですら300勝には届かない見通しとなった。

300勝はかつて先発投手が殿堂入りする当確ラインとの印象があったが、ランディ・ジョンソン氏が2009年に達成して以来、一人も達成者が出ていない。

バーランダーですら300勝到達は極めて厳しい状況となっており、その一つ年下のマックス・シャーザー（ブルージェイズ）も現時点で222勝と、彼も達成は厳しいだろう。

それ以外となると、200勝に届きそうな選手すらあまりおらず、再来月で36歳のゲリット・コール（ヤンキース）が現時点で156勝と何とか届きそうというレベルだ。

一つ年上のクリス・セール（ブレーブス）は今季ここまで10勝しており、通算155勝で彼も可能性があるかもしれない。

ただ、300勝となると現役選手の誰かが達成できそうな気配が感じられない。MLBの300勝とNPBの200勝はどちらも象徴的なマイルストーンだが、達成不可能な記録になりつつあるのかもしれない。

300勝の達成が難しくなった理由

[caption id="attachment_270261" align="aligncenter" width="1200"] シアトル・マリナーズ時代のイチロー【写真：Getty Images】[/caption]

理由はいくつかあるが、まずは完全分業制が挙げられる。

かつての野球は投手の分業などせず、ローテーションも無かった。サイ・ヤングは歴代最多の511勝を記録しているが、キャリアハイの36勝を挙げた1892年シーズン、53先発で453回を投げている。

登板数が多ければ勝敗に関わる機会も増えるので勝ちが付く機会も多くなる。現代の起用法の常識に反しているため、100年前の野球に先祖返りしないとこんな記録は生まれないだろう。

MLBの通算勝利数歴代トップ5は全員19世紀から20世紀前半にプレーした選手である。

加えて、現代のMLBでは勝ち星そのものが重視されていない。サイ・ヤング賞の項目において勝ち星は参考記録どころか考慮外で、昨年のナ・リーグでサイ・ヤング賞を受賞したポール・スキーンズ（パイレーツ）は10勝10敗に過ぎなかったが、1位満票だった。

17勝で最多勝に輝いたフレディ・ペラルタ（ブリュワーズ）は3位以内にすら入っていない。

また、最近のMLBの傾向として先発投手を早めに交代させる傾向が強くなっている。2025年、シーズン200回以上投げた投手はMLB全体で3人だったが、2015年は28人いた。

2019年でも15人いたのが、2021年では4人になり、以降200回以上投げた投手は毎年一桁である。

2020年は短縮シーズンだったのでもちろん0だが、ここ5年程度のスパンで明らかに先発投手の投球イニングが短くなっている。

早めに先発投手が下りると、リリーフ投手の出来に勝ち星を左右されるためもともと運の要素が強い勝ち星を安定的に挙げるのはさらに難しくなるだろう。

[caption id="attachment_271592" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が日米通算100勝にあと1勝と迫った。一方、MLB現役最多の266勝を誇るジャスティン・バーランダーは今季限りでの引退を表明。かつて殿堂入りの目安とされたメジャー通算300勝は、2009年を最後に達成者が出ていない。NPBの200勝も同様に遠ざかる中、勝利数という“大投手の勲章”は消えつつあるのか。その背景と、山本が日米通算200勝に到達する可能性を考える。（文：ニコ・トスカーニ） ［2/2ページ］

NPBの200勝も厳しい…？

[caption id="attachment_275664" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

NPBでは今も沢村賞の選考基準に勝ち星（15勝以上）が含まれており、MLBに比べると勝ち星が結果として重視されている。

だが、MLBと同様に完全分業制の影響で勝ち星を稼ぐのは難しくなっている。NPBでの200勝は山本昌氏が2008年に達成して以降、一人も出ていない。

その4年前に工藤公康氏も達成しているが、二人はそれぞれ41歳と42歳での達成で、この二人以外に40代でのNPB200勝達成者はいない。例外的なケースと言えるだろう。

現役では石川雅規（ヤクルト）が通算188勝で表面上は達成間近だが、すでに46歳で今季未勝利である。

おそらく球団側は石川が自分から引退を表明するまで配慮するつもりだと思うが、ここから12勝の上積みをするのはかなり現実味が薄い。

涌井秀章（中日）は異なる3球団で最多勝を獲得したが、それでも通算166勝で彼もすでに40歳である。

涌井を上回る172勝を記録している岸孝之（楽天）は今年で42歳。彼も厳しいだろう。

ただし、MLBとの合算の達成者は定期的に出ている。2000年以降は野茂英雄氏、黒田博樹氏、ダルビッシュ有（パドレス）、田中将大（巨人）が達成している。

MLBに挑戦する選手は大抵、全盛期で移籍するし、MLBに行くと成績が多少落ちたとしても登板数は増えるのでむしろ勝ち星が増える可能性がある。

黒田氏はキャリアを通じて勝ち運に恵まれなかったが2012年ヤンキース時代の16勝（11敗）が結果的にキャリアハイだった。

この年は投球イニング数（219.2回）も先発登板数（33先発）もキャリアハイだった。

内容面でのベストシーズンは防御率のタイトルを獲得した広島時代の2006年シーズン（防御率1.85、WHIP1.00ともにキャリアハイ）だが、この年は13勝だった。

勝ち星が環境に左右された例と言えるだろう。同じく広島からMLBに移籍した前田健太（楽天）も今のところキャリア最多勝は2016年ドジャース時代の16勝である。

前田もこの年の32先発が今のところシーズン最多先発登板である。

山本由伸は昨年MLBで30先発したが、NPB時代は最多でも26先発だった。

上手く打線と噛み合えばNPB時代より勝ち星が増える可能性が十分ある。今季も同程度に先発登板をこなせば17～18勝は行くかもしれない。

来月でまだ28歳。大きな故障がなければ、今後数年はトップレベルの投球を維持できる可能性が高い。

投手は35歳を超えても一線で活躍する例が珍しくないだけに、山本にも長く勝ち星を積み重ねる余地がある。

順調にいけば35歳ごろには日米通算200勝に到達しているかもしれない。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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