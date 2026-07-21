21日、日本サッカー協会（JFA）は2026年度の第4回レフェリーブリーフィングを実施した。

FIFAワールドカップ2026も、日本時間20日の朝に決勝が行われ、スペイン代表が連覇を目指したアルゼンチン代表を延長戦の末に1ー0で下し、16年ぶりとなる2度目の優勝で幕を終えた。日本人審判員として、荒木友輔主審と三原純副審が参加したが、共に主審と副審を任されることなく大会は終了。それでも、第4審やリザーブ副審などが割り当てられ、世界基準の試合を体感することとなった。

ブリーフィングの冒頭で扇谷健司JFA審判委員長は「本当に悔しいと思いますし、我々も悔しい部分はたくさんある」と、主審を割り当てられなかったことについて言及。「ただ、日本人が約1か月以上、大会に関わるということは貴重なものにもなると思っていますし、今回は主審ができなかったけれども、2030年の大会、34年と今後のに向けてどうやったら主審ができるのか。これは実現しなければいけない」と、再び日本人審判員が主審を務めるために、努力していきたいとした。

それでも前を向く扇谷委員長は「彼がそこにいることも誇らしいと思った」とし、「彼らもポジティブに大会に臨んでいたし、2人だけでなく、日本の審判会だけでなく、日本のサッカー界として貴重な経験だった」と、ワールドカップを振り返った。

なお、来年にはブラジルで女子ワールドカップが開催されるが、「女子の場合は来年のワールドカップに誰が行くのかが、非常に大きなターゲットになる」と扇谷委員長は語り、「なんとか日本から主審として二人行ってもらいたい」と、女性審判員への期待も口にした。