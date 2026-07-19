今日の運勢 7月20日（月）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月20日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月20日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のLaila（ライラ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？にぎやかな一日になりそう。たくさんの人と話していると、気になっていたことが分かるようです。仕事や勉強に対してもやる気が出て、夏の暑さにも負けずに過ごせることでしょう。外へ出るとラッキーなことが起こりそう。話題の映画やイベントなどに参加してみるのもおすすめ。友人や恋人と一緒に行けば、素敵な思い出が作れそう。良いなと思ったアイテムはゲットしてみて。対人運が好調な日。あなたの周りには自然と人が集まってくるようです。色々質問される場合もありそう。丁寧に応えてあげると、ますます好印象に。恋愛に対しても積極的になってみましょう。楽しいことや面白いことに出くわすようです。日記やブログなどに記録しておくと良いでしょう。家族や友人と一緒に新しいことに挑戦するのもあり。やってみたかった運動に挑戦してみるのもいいかも。今日は、悩みすぎないことが開運ポイント。考え込んでしまいそうになったら、とにかく動いてみると良いかも。実際にやってみると、新しいアイデアなども生まれてくるようです。自分が目立つことよりも、盛り上げ役になると◎。視野が広いので、リーダーシップを取るのも良いでしょう。皆が心地よくなれる環境を作っていけば、自分にもプラスになるようです。今日は、焦らないことが大事。できることから一つひとつおこなっていきましょう。多少手間がかかったとしても、工程を飛ばさないようにすることを意識して。交友関係も同じで、ちょっと面倒だなと思っても丁寧に向き合うと上手くいきそう。意識があちこちへ飛びやすく、なかなか落ち着けないかも。つい気になってニュースなどを追ってしまいそう。どこかで区切りをつけてみて。空いた時間は散歩をしたり景色を眺めてみて。身の回りの整理をすると◎部屋の掃除をおこなうと、同じような服がたくさんあるかも。その場合は、人に譲ったりすると良いでしょう。部屋がスッキリすると心も楽になってくるようです。遊び感覚を大事にしながら、学びを深めることができそう。気持ちが乗るものは、どんどん吸収できるようです。自分らしい行動パターンができてくると、より力を発揮できることでしょう。わがままモードになりがち。仕事などが多くて疲れていると、家族や恋人に対して相手を試すような行動をしてしまいそう。きちんと自分の状況を伝えて、協力してもらうと良いでしょう。今日は、ショートカットをしようとすると、上手くいかないかもしれないので気をつけて。身体が休みたがっているときは無理をしないようにしましょう。ぐっすり眠れるように睡眠前はストレッチするのもおすすめ。美容や健康に関することに取り組んでみると良い日。今までやったことの無い健康法や美容法にチャレンジするにも良いタイミングです。なりたい自分をイメージして計画を立てたり、行動したりすることで楽しく続けられそうです。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）東京・池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/