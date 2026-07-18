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第108回全国高校野球選手権南北海道大会は19日に準決勝が行われ、第2試合で北海と駒大苫小牧が対戦する。北海道を代表する名門同士は、これまで春、夏、秋の公式戦で幾度も激突してきた。近年の直接対決では、どちらが優勢なのか。両校の直近10試合を振り返る。



北海は、夏の甲子園で全国最多41度の出場を誇る伝統校。一方の駒大苫小牧も、2004年と2005年に夏の甲子園を連覇した全国屈指の名門だ。



南北海道を代表する両校だが、公式戦における直近10試合の対戦成績は以下の通りとなっている。



【北海―駒大苫小牧の直近10試合】











2025年夏・準決勝 北海 8-3 駒大苫小牧

2024年秋・準決勝 北海 6-2 駒大苫小牧

2023年夏・準決勝 北海 7-2 駒大苫小牧

2018年夏・準々決勝 北海 1-8 駒大苫小牧

2015年夏・準々決勝 北海 3-2 駒大苫小牧

2015年春・決勝 北海 14-5 駒大苫小牧

2012年秋・準決勝 北海 4-8 駒大苫小牧

2011年夏・決勝 北海 5-4 駒大苫小牧

2008年夏・準々決勝 北海 9-0 駒大苫小牧

2008年春・2回戦 北海 11-0 駒大苫小牧



直近10試合の成績は、北海が8勝2敗と大きく勝ち越している。



夏の南北海道大会に限っても、北海が5勝1敗。2018年の準々決勝では駒大苫小牧が8-1で勝利したが、その後の夏の直接対決では北海が2023年、2025年と連勝している。



両校が公式戦で顔を合わせるのは、北海が8-3で勝利した2025年夏の準決勝以来。現在は直接対決で3連勝中となっている。



近年の対戦成績では北海が優勢だが、一発勝負の夏に過去の数字がそのまま当てはまるとは限らない。両校にとって、難敵であることに変わりはないだろう。



南北海道を代表する名門同士の準決勝は、19日午後12時30分開始予定となっている。







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【了】