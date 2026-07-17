FIFAワールドカップ2026・決勝戦を控えるスペイン代表のMFアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）は、代表キャリアでの“グランドスラム”に王手をかけている。

3分の2。これは、バエナが代表キャリアで獲得できる3つの主要タイトルのうち、すでに2つを手にしていることを意味する。20日に25歳の誕生日を迎えるビジャレアルのカンテラーノは、2023年9月にスペイン代表に初招集されると、翌夏に行われたEURO2024で優勝を経験。さらに、直後のパリオリンピックにU－23スペイン代表として出場し、2得点1アシストを記録するなど金メダル獲得に貢献した。

そして今夏、“グランドスラム”達成に残された最後のタイトルに片手をかけた。北中米W杯では、左サイドのレギュラーとしてここまで6試合でプレー。天国のマリアちゃんに捧げるウルグアイ戦でのゴールのほか、1アシストもマークしており、決勝戦へとチームを導く活躍を見せている。

スペイン紙『アス』も、これについて「もしバエナが『ラ・ロハ』でもう1つのタイトルを獲得したら？」としつつ、「アトレティコのこの選手は、スペイン代表としてオリンピックとEUROで優勝を果たしている。そして彼が、代表キャリアにおけるタイトルの完全制覇を完成させるには、ワールドカップ優勝が足りない」と綴っている。

日本時間20日の決勝戦でも、スタメン出場が予想されるバエナ。自身の“足”でラストピースをはめることができるのだろうか。