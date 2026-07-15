清水エスパルスは15日、ブルガリア代表FWアフメド・アフメドフと、双方合意の上、契約を合意解約することを発表した。なお、遠藤洋通訳は強化部へ異動となることも明らかにしている。

現在31歳のアフメドフは、ブルガリアやアゼルバイジャンのクラブでプレーし、ブルガリア代表としても通算4試合に出場した経歴を持っている。2025年1月にスパルタク・ヴァルナから清水に完全移籍で加入し、2025シーズンは明治安田J1リーグでは9試合出場、リーグカップでは2試合出場1得点という成績を残すと、明治安田J1百年構想リーグでは3試合に出場していた。

契約を合意解約となったアフメドフは清水のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「まず初めに、ファン・サポーターの皆様、選手、スタッフ、フロント、そしてエスパルスに関わる全ての皆様に感謝申し上げます。在籍期間中、常に皆様の応援と愛情を感じていました。それを永遠に胸に刻んでいきます。残念ながら怪我に悩まされ、私にとって非常に辛い時期でした。しかし、その間も皆さんの応援をこれまで以上に強く感じることができました。また、常に私に対して敬意とプロ意識を持って接してくださったクラブに感謝申し上げます。感謝の気持ちで胸いっぱいのままここを去りますが、私はこれからもずっと“エスパルスサポーター”であり、エスパルスを応援しています。皆様の今後のご活躍を心から願っております！ アリガトウゴザイマシタ！ アフメド アフメドフ」