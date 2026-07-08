【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■3月生まれの月運（3月5日～4月4日生まれ）今月は周りの人に本音をぶつけたくなる衝動が高まりそうです。仕事でもプライベートでも、頑固になって我を通したくなったり、理由のない焦燥感にかられたりしやすい傾向。忙しさから心の余裕を失い、日頃溜め込んでいた不満を突発的にぶつけてしまいがちでもあります。伝え方を誤ると、周囲からはあなたが暴走しているように映ってしまう可能性があるため注意してください。今月は後半に進むにつれて運気が上昇していきます。大切な思いを伝えたい時ほど気持ちを一度整理し、月の後半にアクションを起こすと、仕事運も含め良い結果に繋がりそうです。恋愛面では、前向きにエネルギーを注げるアクティブな月です。出会いを求めているシングルの方は、自分の話をするよりも「聞き役」に徹することで、異性からの好感度が急上昇します。パートナーがいる方は、自由気ままに行動しすぎると、いつの間にか心の距離が開いてしまう恐れがあります。こまめな連絡や事前相談を忘れないようにしましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/