トリコロールは7月4日、広尾に本店を構えるブランド「BURDIGALA(ブルディガラ)」で人気のサブレをスピンアウトしたパティスリー専門店「BURDIGALA PATISSERIE(ブルディガラ パティスリー)」を、日本橋三越本店にてグランドオープンした。

オープン記念として、25年以上愛され続けている広尾本店のサブレを詰め合わせた「BURDIGALA焼き菓子詰め合わせ缶(大缶) 」(5,886円)を販売する。伝統菓子ガレット・ブルトンヌを囲むようにサブレが配置された、幸せの循環を表現した特別な一缶で、缶には日本の青い鳥「ルリビタキ」が描かれている。職人が1枚ずつ手仕事で模様を描いたサブレ、新作バターサブレ、アーモンドが香ばしいフロランタンなどが入っている。8月10日までの期間限定で、日本橋三越本店限定での販売となる。

「BURDIGALA焼き菓子詰め合わせ缶(小缶)」(1,980円)や、「BURDIGALA焼き菓子詰め合わせ缶(中缶)」(3,199円)も販売する。

BURDIGALA 焼き菓子詰め合わせ(缶左から小缶、中缶)

手土産や贈り物に最適な日本橋三越本店先行発売のギフトBOXも用意する。「ギフトセットD」(3,672円)は、ボルドーのぶどう畑を染める朝焼けを描いた上品なパッケージに、少しずつ色々な味わいを楽しめる焼き菓子をアソートした。