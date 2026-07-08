今日は2026年7月8日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月8日の12星座占いでは、みずがめ座が総合運1位。これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！2位はてんびん座、3位はおひつじ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がしし座といて座、金運がおうし座とおとめ座、仕事運がおひつじ座、健康運がふたご座とてんびん座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。