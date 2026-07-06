米津玄師、桑田佳祐、宇多田ヒカル、YOASOBI、BE:FIRST…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月4日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。7月4日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（7月4日（土）付）を発表しました。

■10位：BE:FIRST「Missing」

初登場！ 7月1日にリリースされた、デビュー5周年プロジェクト第2弾シングルがランクイン。BE:FIRSTは、11月にオリジナルアルバムをリリースするのに加え、来年1月からドームツアーを開催することも発表されています。

■9位：Chevon「六ノ輪」

初登場！ 6月19日に配信リリースされた楽曲で、Chevon初のアニメ主題歌となるNetflixアニメ「刃牙道」第2クールオープニングテーマとなっています。

■8位：YOASOBI「オリオン」

初登場！ 6月26日にリリースされた4枚目となるEP『THE BOOK for,』に収録された楽曲。今作をもって、結成時から続けてきた『THE BOOK』シリーズが完結しました。過去3作品を上回る全12曲が収録されています。

■7位：indigo la End「夏目」

初登場！ 6月24日にリリースされた9枚目のアルバム『満ちた紫』の1曲目に収録されているリード曲です。

■6位：宇多田ヒカル「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」

先週8位から2ランクアップ↑ 6月24日にリリースされた7インチアナログレコード盤に収録されている甲本ヒロトとのコラボ曲が2週連続でランクイン。

宇多田ヒカルの公式YouTubeチャンネルには、2人の特別対談の模様が公開されています。

■5位：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」

先週3位から2ランクダウン↓ 6月24日にCDリリースされたアニメ「あかね噺」のオープニング主題歌が2週連続でランクイン。

■4位：SUPER BEAVER「クライマックス」

先週6位から2ランクアップ↑ 6月24日にリリースされたフルアルバム『人生』の収録曲で、フジテレビ系2026サッカーテーマソングに起用されている楽曲が2週連続でランクイン。

■3位：VIBY「HANAMARU」

先週5位から2ランクアップ↑ BTSなどを発掘したプロデューサー キム・ミジョンが日本各地でメンバーをスカウトし、韓国での練習生期間を経て結成したボーイズグループ・VIBY（バイビー）。そのデビューシングル「Miracle : The First Light」に収録されている楽曲が2週連続でランクイン。

■2位：JI BLUE「景色」

先週と変わらず第2位。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIのメンバーで結成されたユニット・JI BLUEの楽曲が8週連続でランクイン！

そして、今週の第1位は……？

■1位：米津玄師「烏」

先週に引き続き第1位！ 「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろされた米津玄師の新曲が、週間ストリーミングチャートでも2冠2連覇を達成しています。

――ほかにも、番組ではゲストパートに亀梨和也さんが登場！ 7月8日にリリースされるファーストアルバム『WAVE』について伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ