セルティックは4日、元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンと1年の契約延長に合意したことを発表した。

今年2月に半年間の無所属期間を経てセルティックに加入したチェンバレン。スコットランドでの半シーズンでは、公式戦12試合出場で2ゴールを記録。スコティッシュ・カップ優勝とスコティッシュ・プレミアリーグでの逆転優勝に貢献した。

新シーズンもセルティックでプレーすることになったチェンバレンは、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「セルティックにもう1年残れることを嬉しく思う。昨シーズンは、本当に素晴らしい時間だった。リーグ優勝とスコティッシュカップ優勝のメンバーの一員になれたことは、とても特別な経験だった」

「また戦えることが本当に嬉しい。チームメイトと合流し、次のシーズンに向けて準備を始めるのが待ち遠しい。きっとまた素晴らしいシーズンになるだろう」

現在32歳のチェンバレンは、サウサンプトンの下部組織出身で、2010年3月に16歳199日にしてトップチームデビュー。その後、アーセナルに6シーズン在籍し、公式戦通算198試合出場20ゴール28アシストを記録した。その後、リヴァプールに移籍しUEFAチャンピオンズリーグ制覇や、プレミアリーグ優勝を経験した。

2023年夏にトルコのベシクタシュに活躍の場を移したが、負傷の影響もあり、2025年夏に同クラブを退団。半年の無所属を経て、セルティックに加入している。