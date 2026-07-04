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読売ジャイアンツの石塚裕惺は4日、山梨県富士北麓公園野球場でのハヤテベンチャーズ静岡との試合に「1番・遊撃」で先発出場。初回に先頭打者ホームランを放った。







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初回、石塚はハヤテの先発・佐藤宏樹のストレートを捉えると、大きな打球が右翼フェンスを越えて着弾。山梨県富士北麓公園野球場に訪れた観客から、大きな歓声と拍手が沸き起こった。











この本塁打で、石塚は今季ファーム第4号。昨日までのファーム成績は、19試合の出場で打率.263、3本塁打、11打点、3盗塁の成績を残していた。



一方、今季の一軍成績は3試合の出場で打率.091、2打点。一軍で初打点を挙げたものの、4月26日に登録抹消となった。



高卒2年目のドラ1戦士は、後半戦に再び一軍昇格を果たせるか。今後の活躍に期待が高まる。























【動画】球場から大きな拍手と歓声！石塚裕惺、逆方向への4号弾



DAZNベースボールより





待ってろ一軍



低めをライナーで逆方向へ

石塚裕惺 先頭打者ホームラン



⚾️巨人×ハヤテ（ファーム）

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【了】