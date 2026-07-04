3日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、この日から登場した中日の新マスコット・ブラックドアラについて言及した。
90周年広報アンバサダーであるサカナクションの山口一郎さんの発案を受けて登場したブラックドアラ。この日の巨人戦（バンテリンドーム）から初登場した。
ブラックドアラの登場に佐伯氏は「悪そうな顔してますね」と話し、「ドアラの刺激になっていいかもわからないですね」との見解を述べた。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
3日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、この日から登場した中日の新マスコット・ブラックドアラについて言及した。
90周年広報アンバサダーであるサカナクションの山口一郎さんの発案を受けて登場したブラックドアラ。この日の巨人戦（バンテリンドーム）から初登場した。
ブラックドアラの登場に佐伯氏は「悪そうな顔してますね」と話し、「ドアラの刺激になっていいかもわからないですね」との見解を述べた。
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