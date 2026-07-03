「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
2番 西川 史礁 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 藤原 恭大 ショートフライ 2アウト
-
OUT
9番 小川 龍成 レフトフライ 1アウト
-
OUT
8番 海野 隆司 ライトフライ 3アウト
-
OUT
7番 川瀬 晃 レフトフライ 2アウト
-
OUT
6番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウト
-
OUT
8番 友杉 篤輝 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
7番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 安田 尚憲 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 Ｎ・ソト ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 近藤 健介 ライトフライ 2アウト
-
OUT
2番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 1アウト
-
OUT
4番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
Ｃ・スチュワート・ジュニア がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
3番 山口 航輝 ショートフライ 2アウト
-
OUT
2番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.