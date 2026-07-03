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2026.07.03 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0
  • OUT

    2番 西川 史礁 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    9番 小川 龍成 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 川瀬 晃 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 友杉 篤輝 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    7番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 安田 尚憲 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 Ｎ・ソト ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 牧原 大成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    Ｃ・スチュワート・ジュニア がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 山口 航輝 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト

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