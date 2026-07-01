◆7月の株式市場は上がりやすい？ 下がりやすい？

7月の株式市場の傾向はどのようなものなのでしょうか。

まずは7月の株式市場は上がりやすいのか、下がりやすいのかを調べるため、以下のような条件で検証を行いました。

■検証条件

検証対象：全銘柄

検証期間：2000年1月1日～2026年5月31日

1銘柄当たりの投資金額：20万円

買い条件：6月末の営業日に寄り付きで買い

売り条件：25日経過後の翌営業日に寄り付きで売り

6月末に全銘柄を購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に損益がプラスならば7月は株価が上がりやすい月となり、反対に損益がマイナスであるならば7月は株価が下がりやすい月であると言えるのではないでしょうか。

以上のルールで行った検証の結果を、早速見てみましょう。

◆7月の株式市場の傾向：検証結果

勝率：52.10％

勝ち数：48,298回

負け数：44,406回

引き分け数：2,257回

平均損益（円）：1,546円

平均損益（率）：0.77％

平均利益（円）：14,518円

平均利益（率）：7.26％

平均損失（円）：-12,485円

平均損失（率）：-6.24％

合計損益（円）：146,778,870円

合計損益（率）：73,390.39％

合計利益（円）：701,203,188円

合計利益（率）：350,613.20％

合計損失（円）：-554,424,318円

合計損失（率）：-277,222.82％

PF（プロフィット・ファクター）：1.265

平均保持日数：27.45日

検証結果を見てみると、7月の勝率は52.10％と5割を上回り、平均損益も＋0.77％となりました。この結果から、7月の株式市場は比較的堅調に推移しやすく、株式を購入するタイミングとして期待できる月の1つであると考えられます。

その要因として考えられるのは、決算シーズンが一巡したことで企業業績への不透明感が後退するほか、3月決算企業の配当金再投資や夏のボーナス資金の流入などが株式市場を下支えすることです。また、大きな悪材料が出にくい時期であることも相場の安定につながり、7月は株式市場が比較的上昇しやすい傾向にあると考えられます。

◆7月の好調銘柄ランキング

次に、株価が上がりやすい7月の株式市場の中でも、どのような銘柄がより好調なのか確認してみましょう。

表は、先ほどの検証結果において、勝率が85％以上の銘柄のランキングです。ランキング上位の銘柄を見ると、

＜2907＞あじかん

＜9959＞アシードホールディングス

＜2831＞はごろもフーズ

といった銘柄が好調のようです。

これらの銘柄は、堅調な7月相場の中でも特に勝率が高い銘柄です。7月相場では、特に上記のような銘柄に注目してみてはいかがでしょうか。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）