「キャッチャーのままだったらプロは難しかった」怪腕・平良海馬を生んだ…











埼玉西武ライオンズの平良海馬投手が30日、東京ドームで行われる福岡ソフトバンクホークス戦に先発登板する。平良はここまで11試合に登板し、規定投球回にはわずかに届いていないものの防御率0.89と支配的な投球を続けている。球界トップクラスの右腕はどのようにして生まれたのか。平良自身が語る少年時代からプロ入りまでを『小さなプロ野球選手の履歴書』（カンゼン刊）より抜粋してお届けする。（後編）





中学時代にキャッチャーからピッチャーに転向



中学は、硬球に少しでも早く慣れておきたいと思って、「八重山ポニーズ」に入りました。生活面にめちゃくちゃ厳しいチームで何度も怒られた記憶があります。集合時間に遅れると、「もう来なくていい！」と帰らされることもあって、少年野球とはだいぶ違いました。



チームの約束は、10分前行動。遅刻して怒られるのがイヤだったので、さらにその10分前行動を心掛けて、とにかく時間に遅れないように必死に動いていました。

中学でもポジションはキャッチャーでしたけど、人数の少ないチームだったので、紅白戦ではいろんなポジションを守ったり、ピッチャーもやったりしていました。もしも人数の多いチームだったら、紅白戦でマウンドに上がることもなかったと思うので、ピッチャーをやっていなかったかもしれないですね。

















詳しい時期は覚えていませんが、3年生になる頃に、本格的にピッチャーをやるようになりました。キャッチャーとして二塁に結構いいボールを放っていたこともあって、「球が速そうだから、ピッチャーをやってみろ」と監督に言われたことがきっかけです。球速は、3年生で130キロぐらいだったと思います。遅くもないけど、めちゃくちゃ速いわけでもありません。



ポジションのこだわりはまったくなくて、試合で活躍することが楽しかったので、「どこでもいいから試合に出たい」と思っていました。生活面には厳しいチームだった分、野球の時はのびのびプレーできたので、それもまた楽しいところでした。



もし、あのままキャッチャーをやっていたら、プロに行くのは難しかったでしょうね。ピッチャーは「球速」というわかりやすい指標がありますが、野手の場合はそういった数字がなかなかありません。個人的には、スカウトの目に留まりやすいのはピッチャーなのかなと思います。ぼくの場合は、150キロを出したことで、スカウトに注目してもらえたところがあります。

















本気で退部を考えた高校時代



八重山商工の伊志嶺吉盛監督（当時）にいろいろとお世話になっていたので、石垣島を出て、沖縄本島に進学することは考えていませんでした。



中学時代と比べると生活面はそこまで厳しくなかったですが、朝５時からの朝練がきつかったですね。寝坊はできないので、毎日、頑張って起きていました。



あと、とにかくきつかったのが、冬の走り込みです。1年の冬、あまりにも走ってばかりだったので、「ぼくは野球がやりたいのに、なぜこんなに走らなきゃいけないんだろう……」と思って、伊志嶺監督に「もう辞めます」と言いにいったことがあります。監督から、「3年夏まであと1年少しなんだから、頑張れ」と言われて、何とか辞めずに冬を乗り越えることができましたけど、あの言葉がなかったら、たぶん、野球部を辞めていたと思います。

















甲子園は、まったく考えていませんでした。頭の片隅にもありません。かつては、伊志嶺監督のもとで甲子園に行ったことがある学校ですが、ぼくが入部した頃は部員数が減っていて、2年生の時には合同チームを組んでいます。



3年生に上がった際は、部員6名のところに1年生が加わったことで、何とか単独出場ができました。ライトはまったくの野球未経験者。人数も少なく、「勝てるはずがない」と思いながら投げていました。



それでもやっぱり、みんなと一緒に試合ができるのは楽しい。最上級生の時には、秋春夏とすべて初戦敗退で１回も勝っていないですけど、楽しかったですね。自分の中での大きなモチベーションは、「プロに行きたい」という想いでした。



（後略）









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『小さなプロ野球選手の履歴書』ヤキュイク編集部 (編集)

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