米津玄師、桑田佳祐、Aぇ! Group、VIBY、CANDY TUNE…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（6月27日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。6月27日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（6月27日（土）付）を発表しました。初登場！ 6月17日にリリースされたアルバム『ND⁵』のリード曲がランクイン。6月23日発表のオリコン週間アルバムランキングでは、『ND⁵』が初登場で1位を獲得しました。初登場！ 7月15日（水）に配信リリースされる楽曲が、オンエア好調でランクイン。同曲は「第108回 全国高等学校野球選手権大会」の2026 ABC夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングになっています。初登場！ 何度も番組でランクインしている同曲ですが、甲本ヒロトとのコラボ曲は初のランクイン。こちらは、6月24日にリリースされた7インチアナログレコード盤に収録されています。初登場！ 6月5日にリリースされた楽曲で、CANDY TUNEが6月5日、6日に開催した日本武道館公演のために制作されました。ランキング圏外から再登場！ 6月24日にリリースされたフルアルバム『人生』に収録されている楽曲で、フジテレビ系2026サッカーテーマソングに起用されています。初登場！ BTSを発掘したプロデューサー・キム・ミジョンが手がけるボーイズグループ・VIBY（バイビー）。同曲は、6月24日にリリースされたファーストCDシングル「Miracle : The First Light」に収録されています。ランキング圏外から再登場！ 同曲は、映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌です。6月24日に公開されたBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”では、初週505,044枚を売り上げて1位を獲得しました。ランキング圏外から再登場。6月24 日にCDリリースされたアニメ「あかね噺」オープニング主題歌。6月23日には、自身最大スケールとなったミュージックビデオも公開されました。先週1位から1ランクダウン↓ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIのメンバーで結成されたユニット・JI BLUEの楽曲。これで7週連続のランクイン！そして、今週の第1位は……？先週8位から7ランクアップ↑ 「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろされた米津玄師の新曲が2週連続でランクイン。――ほかにも、番組ではゲストパートにHOKUTOさんが登場！ 6月3日にリリースされたファーストアルバム『JUKE BOX』のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ