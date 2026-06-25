新しい学校のリーダーズ、スカパラの名曲「美しく燃える森」コラボに大興奮「スカパラさんの音に合わせて歌いたいなって思っていたら…」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。6月22日（月）の放送では、「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネートと東京スカパラダイスオーケストラとの共演を振り返りました。KANON：「MUSIC AWARDS JAPAN」では「最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞」に、Balming Tigerとの「Narani Narani (feat. 新しい学校のリーダーズ)」、AURORAちゃんとの「Some Type Of Skin (ft. ATARASHII GAKKO!)」の2曲がエントリーされました。SUZUKA：いや、この曲が選ばれてすごい嬉しいね。MIZYU：嬉しいですね。SUZUKA：コラボしたのはいろいろ他にもあったんやけど、わしらにとっての思い出深いコラボレーションだったので。Balming Tigerとも言っていたんだよね。「一緒に賞で選ばれてパフォーマンスとかしたいよな」って。パフォーマンスはできひんけど、選ばれたってことがすごく嬉しい。MIZYU：クロスボーダーですよ、国を超えて。だって、AURORAちゃんなんて北欧で、こんなに距離があっても音楽で繋がれて、来日してくれたときには一緒にパフォーマンスすることもできましたし。こうやって日本のみならず、いろんなアーティストと化学反応ができることはすごい幸せに思います。この2曲をこれからもたくさん聴いてください！SUZUKA：じゃあ、Balming TigerとAURORAちゃん、誠に！全員：Arigato!!!

#MUSICAWARDSJAPAN 2026

最優秀クロスボーダー･コラボレーション楽曲賞 に２曲ノミネート🌐🤝✨



「Narani Narani」

- Balming Tiger × 新しい学校のリーダーズ

「Some Type Of Skin」

- AURORA × 新しい学校のリーダーズ#MAJ #MAJ2026 pic.twitter.com/XonSuTJjGn

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) June 13, 2026KANON：そして、そして！ 東京スカパラダイスオーケストラさんとのツーマンライブがおこなわれました。MIZYU：香川県です。久しぶりに高松に行ってきました。すごい秘密の夜の感じというか、その場にいた限られた人々しか知らない音楽の遊びみたいなことが起きました。SUZUKA：せっかく対バンできるんやったら、スカパラさんの音に合わせて歌いたいなって思っていたら。全員：たら!?SUZUKA：出れちゃったんですよ！ 「オトナブルー」と「美しく燃える森」をコラボレーションしました。MIZYU：最後の曲も一緒にパフォーマンスさせていただいたり、少しずつですが、仲良くなれているんじゃないかな？ リハーサルも楽しかった。素敵な方たちですよね。SUZUKA：ニッコニコで演奏していらっしゃって。「いや、ダンスってすごいね！」みたいな。「これ、おとなしめの振り付けやけど」って思いながらも、ダンスの魅力を知ってくださったのもすごい嬉しかった。呼んでくれた、東京スカパラダイスオーケストラさん！全員：Arigato!!!

東京スカパラダイスオーケストラ様の

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽTOUR #VSCarnival 高松Festhalle

🆚 新しい学校のリーダーズ でした！

マボロシの夜 🌒🔥

ありがとうございました！

photo by @daimigi pic.twitter.com/2CeG6r0jrC

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) June 17, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info