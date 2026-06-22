象のロゴでお馴染み「ハンティングワールド」東京・表参道に誕生した“新旗艦店”その全貌とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティを務めます。6月20日（土）の放送は、6月13日（土）にオープンした高級ラゲージブランド「ハンティングワールド 表参道店」を紹介しました。

佐原：6月13日（土）に、象のロゴマークで有名な高級ラゲージブランド「ハンティングワールド」の新たな旗艦店が、表参道エリアにオープンしました。そこで今回は、同ブランドの新しい取り組みを紹介します。

◆表参道に誕生した新旗艦店

冒険家ボブ・リーによって、1965年にニューヨークで設立されたハンティングワールドは、高級アウトドアグッズから始まり、昨年に創業60周年を迎えた老舗ブランドです。新コンセプトショップとなるハンティングワールド 表参道店では、注目したいトピックが2つあります。1つ目が新レーベル「シルバータグ」です。

レーベルを象徴するスーツケース（シリーズ名：シリウス）は、ブランド初となるハードシェルタイプの軽量ポリカーボネート製で、ロゴや配色はグレーを基調にモダナイズされており、日本の伝統的な金属加工技術・槌目（つちめ）から着想を得たハニカム構造が、衝撃を分散する機能性と造形美を両立させています。

アウトドアをルーツとするブランドならではの大きく太い双輪のタイヤにより、石畳や段差もスムーズな走行が可能です。カラーはシルバーとブラックの2色展開されています。

2つ目が、日本発のスポーツブランド「デサント（DESCENTE）」とタッグを組んだウェアがフルラインナップで展開されることです。ハンティングワールドのクラシックでタイムレスな世界観と、デサントのパターン技術や高機能素材、防水や耐久性などのスポーツテクノロジー、そして、水沢ダウンに代表される開発力が融合したデザインが特徴です。ハンティングワールドの新しい世界観を表参道店で体験してみてはいかがでしょうか。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness