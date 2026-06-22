スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が、FIFAワールドカップでの初ゴールを記録した。

FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が21日に行われ、スペイン代表はサウジアラビア代表と対戦した。15日に行われた第1節は、FIFAワールドカップ初出場のカーボベルデ代表相手に0－0のドロー。第2節で是が非でも勝ち点「3」が欲しい状況のなか、結果を出したのは、“ラ・ロハ”の若きエースだった。

試合序盤の10分、相手ゴールキックを跳ね返したボールをFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が拾うと、FWアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）とのパス交換で、ペナルティエリア左のスペースへ侵入。グラウンダーのボールを折り返すと、ファーサイドに走り込んだヤマルが右足で押し込んだ。

現在18歳のヤマルは、所属クラブのバルセロナの一員として出場した4月のゲームでハムストリングを負傷し、今大会直前まで離脱が続いていた。第1節のカーボベルデ代表戦も先発に名を連ねることはできず、71分から途中出場。今回のサウジアラビア代表戦は、ヤマルにとって初めてFIFAワールドカップの舞台でスターティングメンバーに入った一戦だったが、そんな記念すべき試合で早速ゴールという結果を残してみせた。

なお、スペイン代表は21分と24分にオヤルサバルがゴールを記録。前半25分終了時点で、3－0でリードしている。

【ゴール動画】スペイン代表、今大会第一号は18歳の若きエース！