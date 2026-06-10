「いつものスニーカーじゃ物足りない…」「足元からもっと品格を漂わせたい」そう感じたことはありませんか？日本のものづくりを支える老舗ブランド、ムーンスターから、そんな大人の願いを叶える最高峰モデル「LOWBASKET SG」が遂に登場します。伝統のヴァルカナイズ製法に、厳選された贅沢な素材、そして驚くほどのクッション性が融合したこの一足は、あなたの日常をワンランク上のスタイルへと導くこと間違いなし。この記事では、その知られざる魅力と、足元から「格上げ」を叶える秘密を徹底解剖します。

足元から品格を。ムーンスターの新たな傑作「LOWBASKET SG」の真髄

足元から日々のスタイルを格上げしてくれるスニーカー。数あるブランドの中でも、日本のものづくりを支え、ひたむきに靴と向き合ってきたムーンスターをご存知でしょうか？彼らが誇る「FINE VULCANIZED（ファインヴァルカナイズ）」シリーズから、この度、直営限定の最高峰モデル 「LOWBASKET SG」 が登場するというニュースが飛び込んできました。

定番モデル「LOWBASKET」をベースにしながらも、素材から構造まで、まさに「最高峰」と呼ぶにふさわしいアップデートが施されたこの一足。単なる新作という枠を超え、ムーンスターが培ってきたクラフトマンシップと、未来への挑戦が凝縮されていると感じます。

「LOWBASKET SG」の魅力に迫る！定番を超越したアップデートとは？

「LOWBASKET SG」は、ムーンスターのアイコン的存在である「LOWBASKET」をベースに、さらに上質さを追求したハイエンドモデルです。パッと見の印象はシンプルながらも、細部に宿るこだわりが、大人の足元にふさわしい風格を漂わせています。

一体、何がそんなに特別なのか？それは、まさに「素材と構造の見直し」という言葉に集約されています。単なるデザイン変更ではなく、履き心地、耐久性、そして見た目の質感、そのすべてが格段にレベルアップしているんです。

まずは、その美しい佇まいをご覧ください。

触れるたびに愛着が深まる「アッパーの素材へのこだわり」

「LOWBASKET SG」を語る上で、まず外せないのがアッパー（靴の甲の部分）に使われている素材です。なんと、兵庫県姫路市のタンナー（革をなめす職人集団）にムーンスターが特別にオーダーしたシボ革が採用されています。

シボ革とは、表面に独特の凹凸（シボ）がある革のこと。この革がもたらすのは、ただの高級感だけではありません。

足馴染みが良く、履くほどに自分の足にフィットしていく感覚は、レザーシューズならではの醍醐味です。シボがあることで、光の当たり方によって表情が変わり、カジュアルな中にも深みが生まれます。これはまさに、本物の素材だけが持つ魅力ですよね。革は育てるもの。履きこむうちに生まれるツヤや風合いの変化は、あなただけの一足へと成長していく証です。

このこだわりの素材が、普遍的なデザインにさりげなく個性を添え、オンオフ問わず、どんなスタイルにもしっくりと馴染んでくれるでしょう。

毎日履きたくなる「履き心地と耐久性の秘密」

スニーカーを選ぶ上で、見た目と同じくらい重要なのが「履き心地」と「耐久性」です。特に毎日履くことを考えると、この二つの要素は妥協できません。LOWBASKET SGは、その点でも一切の抜かりがありません。

靴底には、成型されたソール（型底）が採用されており、ムーンスター独自の配合による摩耗に強いラバーが使われています。これによって、日常使いでのすり減りを抑え、長く愛用できる耐久性を実現。ラバーの色合いも、アッパーのレザーとの調和を意識した、洗練された仕上がりになっていますね。

インソールにあたるフットベッドにも注目です。通常モデルの約2倍もの厚みを持たせた、特殊発泡ラバーの2層構造が採用されています。この特殊な素材が、足を踏み出すたびに心地よい反発弾性を生み出し、まるで雲の上を歩いているかのようなクッション性を提供してくれるのです。長時間歩いても疲れにくい、まさに「快適さの極み」と言えるでしょう。

これらの工夫により、靴全体の耐久性とクッション性が飛躍的に向上しています。毎日履きたくなる、そして長く履き続けられる一足。そんな理想がLOWBASKET SGには詰まっているのです。

日本が誇る「ヴァルカナイズ製法」の真髄

「FINE VULCANIZED」シリーズの真髄であり、LOWBASKET SGの土台を支えるのが、ムーンスターの代名詞とも言えるヴァルカナイズ製法です。

ヴァルカナイズ製法（加硫製法）とは、生ゴムと硫黄を混ぜたものを熱と圧力で加工し、ゴムを硬化させることで、キャンバス地とゴム底を強力に接着させる伝統的な製法です。しかし、この製法を行える工場は、今や日本国内に数社しかないと言われるほど希少な技術なのです。

ムーンスターは、地下足袋の開発から100年以上にわたり、このヴァルカナイズ製法を福岡・久留米の自社工場で研究し、改良を重ねてきました。なぜ彼らがこの製法にこだわり続けるのか？その理由は、この製法でしか生み出せない特別な魅力があるからです。

熟練の職人技によって生まれるソールは、しなやかで柔らかく、足に吸い付くようなフィット感を実現します。強い熱と圧力を加えることで、アッパーとソールの接着力が非常に高まり、剥がれにくく丈夫な靴が生まれます。大量生産では決して真似できない、職人の手仕事が生み出す一つ一つの精巧な仕上がりは、まさに芸術品。機械任せでは出せない、温もりと美しさが宿っています。

LOWBASKET SGは、この希少な技術と、長年培われた職人の魂が宿る、まさに「履く工芸品」と言えるでしょう。

普遍的なデザインと納得の価格、そして入手方法

さて、これだけこだわりの詰まった「LOWBASKET SG」、気になる商品概要はこちらです。

品名 LOWBASKET SG カラー WHITE、BLACKMONO 価格 ￥22,000（税抜￥20,000） サイズ 23.0cm～28.0cm(ハーフサイズなし) 素材 レザー/ラバー

カラー展開は、定番中の定番であるWHITEとBLACKMONOの2色。これらはどんな服装にも合わせやすく、まさに「普遍的なデザイン」と言えるでしょう。カジュアルなデニムスタイルから、きれいめなセットアップまで、あなたのコーディネートの幅を広げてくれること間違いなしです。

価格は22,000円（税込）。正直、スニーカーとしては決して安価ではありません。しかし、考えてみてください。

兵庫県姫路市のタンナーに別注した肉厚で上質なシボ革

日本に数社しかない希少なヴァルカナイズ製法

通常モデルの2倍の厚さを持つ特殊発泡ラバーの2層構造フットベッド

これだけの素材と、100年以上の歴史を持つムーンスターのクラフトマンシップ、そして熟練の職人技が惜しみなく投入されていることを考えると、これはむしろコストパフォーマンスに優れた一足だと私は感じます。何足も流行のスニーカーを買い替えるよりも、上質で長く愛せる一足をじっくり育てる喜びを選ぶ。そんな大人の選択にふさわしい価格ではないでしょうか。

「LOWBASKET SG」を手に入れるには？

この最高峰モデル「LOWBASKET SG」は、2026年6月26日(金)より発売開始されます。

ただし、直営店舗とECストア限定での販売となりますので、ご注意ください。

【取扱店舗】

〒 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-11-22

Tel：092-401-0781

営業時間：11:00-19:00 (月曜定休)

〒 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16−27 1F

Tel：03-6421-3066

営業時間：11:00-19:00 (火曜定休)

〒 830-8622 福岡県久留米市白山町60番地

Tel：0942-65-3385

営業時間：11:00-19:00 (月曜定休)

※PLATO MOONSTARでは6月30日(火)より発売となりますのでご注意ください。

【公式ECストア】

ぜひ、お近くの店舗で実物を手に取って、その質感や作りの良さを体感してみてください。直接試着して、その最高の履き心地を確かめるのが一番です。

まとめ：足元から日々の質を高める、ムーンスターの傑作

ムーンスターの「LOWBASKET SG」は、単なるスニーカーではありません。それは、日本の伝統技術と現代の感性が融合した、足元から日々の質を高めてくれる傑作です。上質な素材、計算された構造、そして職人の手仕事が織りなす「作りの良さ」は、一度履いたら手放せなくなる特別な体験をもたらしてくれるでしょう。

流行に左右されない普遍的なデザインだからこそ、長く、そして様々なシーンで活躍してくれます。あなたもこの「LOWBASKET SG」を相棒に、新しい毎日を始めてみませんか？私は、この一足があなたの生活にそっと寄り添い、確かな満足感を与えてくれることを確信しています。

＜商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社ムーンスター カスタマーセンター

TEL：0800-800-1792（フリーダイヤル）

平日 10:00～17:30

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