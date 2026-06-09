株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、サッカーゲーム『eFootball』のアンバサダーを務める日本代表MF久保建英とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが出演する新CM「Just Watching？」の久保建英篇とリオネル・メッシ篇を9日夜から放送すると発表した。

CMに登場となるメッシは、メイキングにて日本代表の印象を問われると、「長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた。独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチームだと思うよ。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、最後まで戦い抜き、間違いなく重要な目標を達成するだろうね。もちろん、何事にも言えることだけど、サッカーは何が起こるか分からないものだからね。でも今言えることはこのチームが難しい相手だということだね」と、高く評価。

大会連覇がかかるFIFAワールドカップ2026が控えるが、6度目の出場となる今大会も背番号10を背負って臨む。その意味について「長い間、背番号10のユニフォームを着てこられたことは誇りだ。その由来や、私たちの歴史、そして10番が持つ意味を考えると、アルゼンチン代表でこれほど長く背番号10を背負い、私にとって重要な多くの成果を挙げることができたことは、本当に大きな誇りなんだ」と、先人たちへの思いも込めて今大会にも臨む決意を示している。

【動画】本田圭佑が久保、メッシが日本代表を語る