株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、サッカーゲーム『eFootball』のアンバサダーを務める日本代表MF久保建英とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが出演する新CM「Just Watching？」の久保建英篇とリオネル・メッシ篇を9日夜から放送すると発表した。

公開されたメイキング映像内では、現在『eFootball』内に初登場となっている本田圭佑も登場。久保の4年間での成長を問われ、「タケが今回の大会でもどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を大きく左右すると思うので、非常に色々なものを期待していますし、タケも期待がデカいと思うんですよ」とコメント。「バルセロナからあのような形でのキャリアを歩んだので、多くの人がバルサに戻るとか、そういうところまで期待していると思うんですね。そこはそんなに甘くないというか。僕はミランの10番を選んで付けて良かったなと改めて思いますし、あの挑戦が無かったら中途半端なチャレンジに終わっていたとも思います。ミランの10番を付けて経験したことと似たような考え方で、タケもそのプレッシャーを楽しんでいるんじゃないかと思うので、最終的にはみんなの期待に応えられるように頑張ってほしいです。まだ若いですから、もう1つ上のステージでやってほしいと思っています」と、自身の経験になぞらえつつ、久保への期待を語っている。

自身は3度出場しているワールドカップ。今大会に臨む日本代表が掲げる優勝については、「（可能性は）10％以下ですよね。6～7％…5％とかじゃないですかね」と冷静に話しつつ、「でも不可能はないので。極めて厳しい戦いになる試合を前回の2022年、大会通して（勝利を）ものにしてきているので、それは今回も可能性はあると思います。サプライズという意味では」と、躍進の可能性も十分にあると見ている。

【動画】本田圭佑が久保、メッシが日本代表を語る