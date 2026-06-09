フィオレンティーナは8日、新監督としてファビオ・グロッソ氏を招へいしたことを発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。

今シーズンのフィオレンティーナは、開幕から大苦戦を強いられ、一時は最下位に低迷した。それでも昨年12月22日に行われた第16節でリーグ戦初勝利を挙げると、勝ち点を拾い始め、3月に降格圏を脱出。ラスト10試合で4勝5分1敗とポイントを伸ばし、15位で今季を終えていた。

クラブは今月6日に、昨年11月に途中就任したパオロ・パオロ・ヴァノーリ監督の今季限りでの退任を発表。その後任にはグロッソ氏の就任が決定した。

現在48歳のグロッソ氏は、現役時代にパレルモやインテル、ユヴェントスなどでプレー。2006年のFIFAワールドカップではイタリア代表として出場し、決勝のPK戦では優勝を決めるキックを成功させた。指導者に転身後、ユヴェントスの下部組織で経験を積み、これまでフロジノーネやリヨンなどの監督を歴任し、2024年夏から今季までサッスオーロの指揮官を務めた。

グロッソ新監督は、クラブの公式サイトを通じて、「この素晴らしい機会を得ることができて本当に嬉しい。名門クラブであり、情熱的なファンがいる街に来ることができて光栄です。自分に課された責任は自覚しています。信頼、プロ意識、そして勇敢さを示し、チームに貢献できると信じています」と意気込みを示している。