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2026.06.09 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 0 1 0
オリックス 0 1 0 1 3 0
  • OUT

    4番 太田 椋 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 武岡 龍世 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 伊藤 琉偉 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 古賀 優大 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ヤ0-1オ

    8番 平沼 翔太 センターヒット オリックス得点！ ヤ 0-1 オ ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 中川 圭太 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 西川 龍馬 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 増田 珠 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    4番 塩見 泰隆 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 1アウト

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