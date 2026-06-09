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OUT
4番 太田 椋 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 紅林 弘太郎 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
9番 武岡 龍世 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 伊藤 琉偉 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 古賀 優大 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山中 稜真 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
ヤ0-1オ
8番 平沼 翔太 センターヒット オリックス得点！ ヤ 0-1 オ ランナー：1、2塁
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OUT
7番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 中川 圭太 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 西川 龍馬 ファーストゴロ 1アウト
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6番 増田 珠 ショートゴロ 3アウト
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5番 赤羽 由紘 ショートライナー 2アウト
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4番 塩見 泰隆 空振り三振 1アウト
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4番 太田 椋 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 紅林 弘太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 山中 稜真 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
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2番 岩田 幸宏 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 1アウト
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