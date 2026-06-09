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2026.06.09 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 1 1 3 0
ロッテ 1 0 0 1 2 1
  • OUT

    2番 小川 龍成 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 友杉 篤輝 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 髙部 瑛斗 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 板山 祐太郎 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 村松 開人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    中1-1ロ

    2番 田中 幹也 センターヒット 中日得点！ 中 1-1 ロ ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 鵜飼 航丞 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 加藤 匠馬 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 井上 広大 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 福永 裕基 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    レフト 井上 広大がファンブル ランナー：2塁

  • OUT

    6番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 板山 祐太郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 山口 航輝 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    中0-1ロ

    3番 西川 史礁 セカンドゴロ ロッテ得点！ 中 0-1 ロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 小川 龍成 サードヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 友杉 篤輝 サードツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 村松 開人 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 レフトフライ 1アウト

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