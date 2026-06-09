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OUT
2番 小川 龍成 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 友杉 篤輝 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 髙部 瑛斗 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 板山 祐太郎 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 村松 開人 空振り三振 2アウト
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OUT
中1-1ロ
2番 田中 幹也 センターヒット 中日得点！ 中 1-1 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
9番 鵜飼 航丞 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 加藤 匠馬 空振り三振 1アウト
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8番 井上 広大 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
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6番 Ｎ・ソト ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 福永 裕基 ショートライナー 3アウト
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レフト 井上 広大がファンブル ランナー：2塁
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6番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 板山 祐太郎 ライトフライ 2アウト
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4番 細川 成也 セカンドゴロ 1アウト
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5番 山口 航輝 セカンドフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
中0-1ロ
3番 西川 史礁 セカンドゴロ ロッテ得点！ 中 0-1 ロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 小川 龍成 サードヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 友杉 篤輝 サードツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 村松 開人 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ピッチャーゴロ 2アウト
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1番 岡林 勇希 レフトフライ 1アウト
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