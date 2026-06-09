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OUT
広3-1西
9番 西川 愛也 センター犠牲フライ 西武得点！ 広 3-1 西 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 古賀 悠斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 長谷川 信哉 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト
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OUT
広3-0西
4番 坂倉 将吾 センターホームラン 広島得点！ 広 3-0 西
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OUT
3番 小園 海斗 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 キャッチャーフライ 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 桑原 将志 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 名原 典彦 センターフライ 2アウト
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OUT
広2-0西
9番 平川 蓮 レフトホームラン 広島得点！ 広 2-0 西
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OUT
8番 佐々木 泰 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 西川 愛也 レフトヒット 3アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 ライトフライ 2アウト
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OUT
サード 佐々木 泰がファンブル ランナー：1塁
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OUT
6番 古賀 悠斗 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
5番 長谷川 信哉 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 サードフライ 3アウト
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OUT
広1-0西
6番 Ｓ・ファビアン レフトホームラン 広島得点！ 広 1-0 西
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OUT
5番 Ｅ・モンテロ センターフライ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 桑原 将志 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 名原 典彦 セカンドフライ 1アウト
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