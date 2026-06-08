今日の運勢 6月9日（火）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月9日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月9日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？物事を冷静に整理しやすく、自分の中で納得できる答えを見つけやすい流れにあります。感情だけに偏らず、現実的な視点を持つことで、今必要な選択が見えてきます。曖昧だったことにも少しずつ整理がつき、自分にとって心地よいバランスが整っていきます。抱え込みすぎていたものを整理しやすくなり、少しずつ負担を軽くしていける流れにあります。責任感から頑張り続けていたことにも区切りが見え始め、自分に必要なものとそうでないものを分けやすくなっていきます。ひとりで背負おうとせず、調和を意識し、整えることで、気持ちにも余裕が戻っていきます。気持ちや状況のバランスが少しずつ整い、落ち着いた流れへ向かいやすいタイミングにあります。偏っていた考え方や生活リズムにも調整が入り、自分にとって心地よい状態が見えてきそうです。急激に変えようとするよりも、無理のない形で整えていくことで、安心感や安定感が育っていきます。人とのコミュニケーションに少し疲れを感じるかもしれません。周りとの距離感に悩みやすくなることもありそうです。今は勝ち負けをはっきりさせるよりも、自分が本当に大切にしたいものを見つめることが必要なタイミングです。感情的になりすぎず状況を整理していくことで、少しずつ気持ちにも余裕が戻っていきます。先のことを考えるほど迷いや不安が強まりやすく、なかなか方向性を決めきれない流れにあります。可能性が見えにくいときほど、焦って答えを出そうとするよりも、今できることを整理することが大切です。視野が狭くなっていると感じたときは、一度立ち止まって状況を見直すことで、新しい考え方や選択肢にも気づきやすくなります。人との関係や在り方に対して、確認する流れがありそうです。違和感を見過ごさず、本当に大切にしたいものを見つけるきっかけになっていきます。周りに合わせるだけでなく、自分が安心できる関係性を見つめ直すことで、少しずつ心のバランスが整っていきます。これまで積み重ねてきたことが少しずつ形になり、自分の中で手応えを感じやすい流れにあります。周りからの反応や評価を受け取りやすい時期でもあるため、自信を持って進んでいくことが大切です。ここまで頑張ってきた経験が、次のステップへの後押しになっていきそうです。自分の本音を出すことに抵抗感を感じてしまうタイミングがあるかもしれません。自分を守ろうとする気持ちが強くなるほど、本当の想いを隠したくなる場面も増えていきそうです。違和感を見過ごさず、信頼できる人と丁寧に向き合うことで、少しずつ状況や気持ちも整理されていきます。考えすぎて動きづらくなったり、身動きが取れない感覚を抱えたりするかもしれません。ただ、今感じている制限の中には、自分の思い込みや不安が影響している部分もありそうです。何に縛られているのかを整理していくことで、少しずつ見える景色が変わっていきそうです。新しい流れを受け入れやすくなるタイミングにあります。自分にとって本当に必要なものが見えてきそうです。余裕を持って周りと関わることで、気持ちや状況にもゆとりが戻っていきます。今までとは違う選択を受け入れることで、流れも自然と動き始めていきます。過去の出来事や思い出に気持ちが引っ張られやすくなりそうです。懐かしさや未練を感じることも、自分の本音に気づくための大切な過程です。過去を否定せず受け止めながら、今の自分がどうしたいのかを見つめることで、少しずつ気持ちが整理されていくでしょう。気持ちが揺れやすく、先の見えなさに不安を感じやすい流れにあります。ただ、今見えているものだけがすべてではなく、表に出ていない感情や本音が少しずつ浮かび上がってきそうです。自分が何に反応しているのかを丁寧に見つめることで、少しずつ状況が整理されていきます。感覚を大切にすることで、今後の流れへのヒントが見えてきます。感覚や直感が冴えやすく、表にまだ出ていない流れに気づきやすいときです。流れは動いていますが、現実化がまだ先なので焦りやすいときでもあります。今は急いで動くよりも、状況を静かに見つめることで必要な気づきが深まっていきます。落ち着いて向き合うことで、納得できる流れへとつながっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/