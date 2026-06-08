国際親善試合が7日に行われ、モロッコ代表とノルウェー代表が対戦した。

ともにFIFAワールドカップ2026に出場する両国による大会前のテストマッチ。

モロッコはこの一戦でGKヤシン・ブヌ、アクラフ・ハキミ、ブライム・ディアス、バイエルン行きが取り沙汰されるイスマエル・サイバリらをスタメンで起用。対するノルウェーはアーリング・ハーランド、マルティン・ウーデゴーア、ユリアン・リエルソンらこちらも主力を起用した。

試合は開始早々に動く。序盤から押し込んだモロッコは8分、左サイドを突破したアブデ・エザルズリがボックス手前まで運んで横パスを選択。これをボックス手前右で受けたブライム・ディアスがワントラップからゴール左隅へ右足シュートを突き刺した。

先制後もアブデとブライム・ディアスの両ウイングを起点にモロッコが再三の決定機を作ったが、ノルウェーも最後のところで粘って2失点目を許さず。前半終盤にはアントニオ・ムサが際どいシーンを作り出したが、前半の内に追いつくことはできず。

迎えた後半は互いに積極的に交代カードを切っていくなか、より拮抗した展開が続いていく。

そんななか、75分には途中出場のオスカー・ボブが積極的な仕掛けでDF2枚を引き付けてボックス右のライン際から丁寧なマイナスのパスを供給。これを9カ月ぶりに代表復帰となったウーデゴーアが左足ダイレクトでニアを射抜いた。

1－1の振り出しに戻った試合は追いついたノルウェーペースで進んだが、逆転まで持ち込むことはできなかった。

この結果、ワールドカップ出場国同士のテストマッチはドロー決着となった。

【スコア】

モロッコ代表 1－1 ノルウェー代表

【得点者】

1－0 8分 ブライム・ディアス（モロッコ）

1－1 75分 マルティン・ウーデゴーア（ノルウェー）

【ゴール動画】B・ディアスにウーデゴーアと主軸が決定的な仕事！



