今日の運勢 6月8日（月）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月8日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月8日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のLaila（ライラ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？自信がわいてくるようです。想像力も膨らむので、ノートなどにまとめておけば後で役立つかも。恋愛運も良いので、好きな人にアタックしてみるのもアリ。直感に従って行動してみて。楽しいことが起こりそうな予感。ワクワクした気持ちで過ごすことができそうです。いつもは話さない人とコミュニケーションを取ると◎。SNSも積極的に活用してみると良いでしょう。仕事などを通じて人脈が広がるようです。上司や先輩からのアドバイスに耳を傾ければ、新たな自分を見つけることができるかも。思い切った方向転換をすれば、さらに面白くなりそうです。今日は、じっくり考えてから行動すると上手くいきそう。自分のリズムが乱れそうになったら、深呼吸をすると◎。大きな買い物や投資などをする場合も、即断即決せず色々と吟味すると良いでしょう。身近な会話や情報の中にあなたが求めていたものがありそう。特に悩みなどに対する見通しがつくと気持ちがスッキリしてくるようです。曖昧にせず、きちんと言葉で伝える意識を持つと◎。仲間に恵まれて、楽しい時間が過ごせそうです。自分の感情を解放できると、仕事などもスムーズに行えそう。ハッピーな雰囲気は周りにも伝わって、良い空気感が生まれるでしょう。何だかモヤモヤするようならば、身体の調子を整えると良いでしょう。ストレッチや有酸素運動などでスッキリさせれば、自然とやる気がわいてきそう。食事にも気を使い健康美を目指してみて。エネルギッシュで勢いが増すので、リーダーを任される場合がありそう。人柄や個性を活かして周りを引っ張っていくと良いでしょう。さらに読書や勉強をすると運気アップ。知識が増えるだけでなく、心も充実してくるようです。今日は、派手な動き方はせずに細かな調整をすると◎。相手の話をよく聞くことも大切なようです。特に仕事においては丁寧なコミュニケーションを意識すると上手くいくことでしょう。想定外のことが起こると、焦ってしまうかも。一人のときに感情を落ち着けるようにするなど工夫しましょう。空き時間に、神社仏閣など神聖な場所まで散歩に出かけると思考も整理できそうです。考え込んでしまうことが多くなりそう。様々な話を聞く機会があるため、情報の取捨選択が必要になってくるようです。疑問があるならば、自分でも調べて早めに納得できるようにしましょう。相手の気持ちに共感しやすいようです。友人から悩みを打ち明けられると、なんとかしてあげたいと思うかも。ですが、タイミングを誤ってしまうと上手くいかない場合もあるので気をつけて。感受性が豊かになり周囲に合わせすぎてしまうことがあるかも。何となく気が晴れないときは家族や親しい人と会話する時間を作ってみましょう。気持ちの整理ができて不要な感情を手放すことができそうです。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）東京・池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/