国際親善試合が3日に行われ、オランダ代表とアルジェリア代表が対戦した。

オランダは欧州予選を無敗のグループ首位で突破し、2大会連続12回目の出場を果たした。FIFAワールドカップ2026では、日本代表と同じグループFに入る。対するアルジェリアも、アフリカ予選ではグループ首位で突破。3大会ぶり5回目の出場を決めた。

オランダは立ち上がりから自分たちのペースで試合を運び、ボール保持の場面では左サイドのコーディ・ガクポを起点としながらチャンスを作っていく。そして非保持では積極的にハイプレスをかけ、相手のミスからもシュートまで持ち込んでいく。

対するアルジェリアは、パスをつなぎながら得点への道筋を探るが、自陣でのボールロストからオランダにチャンスを与える場面が目立つ。また、カウンターからチャンスを作る場面もあったが、オランダの強固な守備が立ちはだかる。前半は両チームともに無得点で終わる。

後半に入るとオランダがよりギアを上げ、ハイプレスから立て続けにチャンスを作るが、アルジェリアのGKルカ・ジダンの好セーブもあって得点を奪えない。一方で、アルジェリアは自陣に押し込まれる展開が続くが、前半よりもシュートまで持ち込む場面は増やしていく。

均衡が崩れたのは86分だった。アルジェリアのアニス・ハジ・ムサが敵陣深くの右サイドでパスを受けると、そこからカットインして左足を一閃。シュートはゴール左に突き刺さり、アルジェリアが終盤に先制点をもぎ取った。

このまま試合は終了。アルジェリアが、日本代表FW上田綺世のチームメイトであるハジ・ムサ（フェイエノールト／オランダ）のゴラッソが決勝点となり、1－0でオランダに勝利した。

【スコア】

オランダ代表 0－1 アルジェリア代表

【得点者】

0－1 86分 アニス・ハジ・ムサ（アルジェリア代表）

【動画】アルジェリアFWハジ・ムサのゴラッソでオランダに勝利！