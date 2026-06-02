「まさか、あのエヴァのバイクに乗れるなんて…！」あなたも一度はそう夢見たことがありませんか？エヴァンゲリオンレーシングとレンタル819が贈る「AIRPORT TOUR 2026」は、あなたの夢を現実にする期間限定のチャンスです。北海道・大阪・福岡・熊本を巡るこのツアー、私も最初は半信半疑でしたが、この"搭乗"体験は本当に特別！この記事で、感動の旅の全てがわかります。

憧れのエヴァがあなたの旅を彩る！期間限定『AIRPORT TOUR 2026』

エヴァンゲリオンの世界観に、ただ見るだけでなく、実際にその世界を体感できる夢のような企画が、今年も帰ってきます！全国でレンタルバイクサービスを展開するレンタル819が、モータースポーツチーム「エヴァンゲリオンレーシング」とタッグを組み、期間限定でエヴァンゲリオン仕様の特別ラッピングバイクをレンタルできる「AIRPORT TOUR 2026」を開催するんです。

旅先で「エヴァ搭乗」の夢が叶う！全国を巡る特別な体験

「AIRPORT TOUR 2026」は、エヴァンゲリオン初号機、2号機、零号機をモチーフにしたド派手なラッピングが施された特別なバイクを、全国主要都市の空港近隣店舗でレンタルできる、まさにファン垂涎の企画です。

昨年、東京のお台場で行われた同様のコラボレーションは、SNSを中心に大いに話題となりました。その反響を受けて、今年はさらにパワーアップ！北海道から九州まで、より多くのファンがこの「実際に乗れるエヴァ体験」を楽しめるよう、全国を巡回するツアー形式での展開です。

空港近隣という立地が絶妙ですよね。旅の目的地に到着してすぐに、エヴァバイクで街へ繰り出せるわけですから、普通のツーリングが一気に特別なミッションへと昇華されること間違いなしです。旅先での移動手段として、観光の起点として、あるいは純粋にエヴァの世界に浸るためのツーリングとして、あなたの旅を唯一無二の体験に変えてくれるでしょう。

細部まで再現！圧巻のエヴァラッピングバイクで公道を駆け抜けろ

今回のツアーでレンタルできるのは、おなじみのエヴァンゲリオン各機体をイメージした特別ラッピングバイクです。細部にまでこだわったデザインは、ファンならずとも目を奪われるはずです。

まるでパイロット気分！初号機、2号機、零号機の勇姿

ただカラーリングを真似るだけでなく、各機体のメカニカルなデザインや特徴的なラインまで、しっかりとバイクのフォルムに落とし込んでいる点に特に注目です。これはもう、ただのラッピングバイクではありません。まるで自分がエヴァのパイロットになったかのような没入感、高揚感を与えてくれることでしょう。

風を切りながら公道を走れば、いつもの景色も「第3新東京市」に見えてくるかもしれませんね！

※車両は予告なく変更となる場合があります。また、各店舗により貸出状況が異なる可能性がありますのでご注意ください。

いつ、どこで搭乗できる？「AIRPORT TOUR 2026」実施概要

この特別なエヴァバイクに乗れるチャンスは、以下の4つの空港近隣店舗で期間限定で巡回します。あなたの住む地域や、旅行を計画している場所にエヴァがやってくるか、ぜひチェックしてみてください！

巡回店舗と期間をチェック！

予約開始は6月1日からとのこと！各期間、台数には限りがあることが予想されますので、気になる方は早めの予約がおすすめです。旅の計画を立てる際は、ぜひこの「エヴァ体験」を組み込んでみてはいかがでしょうか？

企画を支える「エヴァンゲリオンレーシング」と「レンタル819」

このユニークな企画を実現させた両社について、少しご紹介しましょう。

エヴァンゲリオンレーシングとは

「エヴァンゲリオンレーシング」は、人気アニメ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」とのプロモーションタイアップによって結成されたレーシングチームです。バイクレースや四輪レースだけでなく、様々なイベントでも活動を展開しており、アニメファンとモータースポーツファンの両方から熱い支持を得ています。

全国展開のレンタルバイクサービス「レンタル819」

「レンタル819」は、全国に広がる店舗ネットワークを持つ大手レンタルバイクサービスです。幅広い種類のバイクを取り扱っており、手軽にモーターサイクルライフを楽しめる機会を提供しています。初心者からベテランまで、多くのライダーに支持されています。

2026年6月1日より予約開始！あなただけの「エヴァ体験」を

今回の「エヴァンゲリオンレーシング × レンタル819 AIRPORT TOUR 2026」は、エヴァファンにとって、そしてツーリング好きにとって、またとないチャンスです。旅の思い出を、ただの景色だけでなく、忘れられない「エヴァ体験」で彩ってみませんか？

2026年6月1日より予約開始です。各店舗の期間や車両の空き状況は、キャンペーンページで逐次確認することをおすすめします。あなたもぜひ、空港を飛び立ち、エヴァと共に日本の道を駆け抜ける壮大な旅へ出かけましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。