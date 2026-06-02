夏の暑さで姿勢が崩れたり、日中の不快感に悩んだりしていませんか？実は、しまむらが放つ「活き活きラボ」と「超COOL」のコラボ商品が、その悩みを解決してくれるんです！私も最初は半信半疑でしたが、このひんやり快適な姿勢サポートブラジャーには本当に驚きました。この記事を読めば、暑い夏も活き活きと過ごせる秘密が全てわかりますよ。

しまむら人気PBが奇跡の融合！今年の夏はもう快適確定

ジメジメとした日本の夏、皆さんはどうお過ごしでしょうか？ 暑さでなかなか集中できない、寝苦しくて疲れが取れない…そんな悩みを抱えている方も少なくないはずです。

そんな夏の救世主となるかもしれない、と私が今一番注目しているのが、あのしまむらから登場した新商品なんです！ しまむらの人気プライベートブランド（PB）である「活き活きラボ」「眠眠ラボ」シリーズと、夏の定番PB「超COOL」「FIBER DRY」シリーズが奇跡のコラボレーションを果たし、ブラジャーやレッグウェアといった夏にぴったりのアイテムが勢揃いしました。

これは単なる新商品ではありません。それぞれのブランドが持つ強みが融合することで、私たちの夏の暮らしを根本から快適にしてくれる、まさに 「ハイブリッドウェア」 の誕生と言えるでしょう。

なぜしまむらのPBは支持される？「CLOSSHI」の秘密に迫る

言わずと知れたファッションセンターしまむら。その魅力の一つが、高品質でありながら手に取りやすい価格を実現するプライベートブランド「CLOSSHI（クロッシー）」シリーズです。

「クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ」をコンセプトに、着心地、使い心地、触り心地にこだわり抜いたCLOSSHIは、まさに私たちの日常に「より豊かで、より楽しい」暮らしをもたらしてくれます。そして、今回登場する商品の多くが、その中でも特に高い機能性を持つ「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」ラインからの登場というのも見逃せません。

しまむらが長年培ってきた「お客様の“あったらいいな”を形にする」という企業努力が、このPBには凝縮されていると私は感じています。だからこそ、私たち消費者も安心して手に取れるのですね。

究極の快適さを追求！ハイブリッドウェアを深掘り

今回のコラボレーションは、現代人のライフスタイルに合わせた２つの「ラボ」シリーズと、夏の暑さ対策に特化した２つの機能性シリーズが組み合わさることで実現しました。

毎日を「活き活き」と過ごすためのサポートに「冷感」をプラス！

活き活きラボ × 超COOL：姿勢サポートノンワイヤーブラジャー

「活き活きラボ」は、健康意識の高まりを受けて生まれたシリーズで、文字通り「活き活きとした日々」をサポートしてくれます。そこに加わったのが、しまむら基準2倍の接触冷感を誇る「超COOL」！ 触れた瞬間のひんやり感が特徴で、暑い夏を快適に過ごすための心強い味方です。

日中の活動をサポートする「姿勢サポートノンワイヤーブラジャー」。: 肌に触れた瞬間の熱の移動量を示す「Q-MAX値」が0.4という高数値。これはまるで、肌にひんやりとした風が触れるような感覚！: 汗をかいてもすぐに乾き、ベタつき知らず。: 汗のニオイが気になる夏に嬉しい機能。部屋干しでも安心ですね。: どんな動きにもフィットし、快適な着心地。M、L、LL、3L、4L（色・種類により展開サイズが異なります）

ノンワイヤーで快適な着心地ながら、姿勢サポートもしてくれるというのは、デスクワークの方や日常的に活動する方にとって理想的です。さらに「超COOL」の冷感が加わることで、夏の暑さの中でもシャキッと一日を過ごせそうです。この機能性でこの価格は、さすがしまむらさん、といったところですね。

快適な夜を過ごすためのサポートに「冷感」をプラス！

眠眠ラボ × 超COOL：ナイトブラジャー

「眠眠ラボ」は「夜ヘルシー」をキャッチコピーに、快適な睡眠空間をサポートしてくれるシリーズ。こちらも「超COOL」とコラボすることで、夏の寝苦しい夜を涼しく快適に過ごせるアイテムが登場しました。

夜間のバストを優しくサポートする「ナイトブラジャー」。: 寝汗をかいてもひんやり感が持続。: 寝ている間の汗もしっかり吸い取り、素早く乾かします。: 清潔感を保ち、ニオイの心配を軽減。: 寝返りを打っても締め付けず、リラックスできる着心地。M、L、LL、3L、4L（色・種類により展開サイズが異なります）

夏の夜は、少しでも涼しく快適に眠りたいですよね。ナイトブラを着用する習慣がある方にとって、この「接触冷感」はまさに革命的ではないでしょうか。寝苦しさで何度も目が覚める…そんな経験がある方にはぜひ試していただきたい逸品です。快適な睡眠は日中のパフォーマンスにも直結するので、投資する価値は大いにありそうです。

日常の「活き活き」に「快適さ」を追求したレッグウェア！

活き活きラボ × FIBER DRY：着圧ソックス、土踏まず・足首サポートソックス

今度は「活き活きラボ」と、しまむらグループ独自の基準をクリアした着心地の良さにこだわった「FIBER DRY」の組み合わせです。「選べる、見つかる、快適さ」がコンセプトのFIBER DRYが、活き活きとした毎日を足元から支えてくれます。

税込429円レディース 32cm丈／38cm丈、メンズ 36cm丈／40cm丈着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭税込429円レディース 14cm丈着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭

立ち仕事や座りっぱなしで足がむくみやすい方にとって、着圧ソックスは欠かせないアイテムですよね。そこに夏に嬉しい接触冷感や吸水速乾、さらに消臭・抗菌防臭機能が加わることで、一日中快適に過ごせること間違いなし！ 丈のバリエーションやメンズ展開もあるのが嬉しいポイントです。土踏まず・足首サポートソックスも、スポーツやウォーキングをする方にとって心強い味方になりそうです。この多機能性でこの価格は、驚きを通り越して感謝しかありません！

睡眠時の「夜ヘルシー」に「快適さ」を追求したレッグウェア！

眠眠ラボ × FIBER DRY：着圧ソックス、レッグサポーター

「夜ヘルシー」を掲げる「眠眠ラボ」と「FIBER DRY」のコラボからは、睡眠時の快適さを追求したレッグウェアが登場しました。

税込429円レディース 32cm丈／38cm丈、メンズ 40cm丈着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭税込429円レディース 28cm丈、メンズ 32cm丈着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭

寝ている間も足のむくみが気になる方や、リラックスして過ごしたい方にぴったりのアイテムです。特に「トゥレス着圧ソックス」は、足先が解放されるので寝苦しさを感じにくいのが良いですね。レッグサポーターも、膝下をピンポイントでサポートしてくれるので、より手軽に快適さを取り入れられます。日中の疲れを癒し、翌朝スッキリ目覚めるための「夜のケア」としても、この機能性と価格は魅力的です。

どこで手に入る？しまむらのハイブリッドウェアを手に入れよう！

今回ご紹介した商品は、全国のファッションセンターしまむら店舗で発売されています。

また、しまむらグループの公式オンラインストア『しまむらパーク』でも取り扱いがある可能性があります。店舗に行く時間がない方や、じっくり選びたい方はオンラインストアも覗いてみるのも良いでしょう。

しまむらの公式アプリやSNSでも最新情報が発信されているので、フォローしておくと良いでしょう。

まとめ：今年の夏は、しまむらで賢く快適に！

今回しまむらから登場した、人気PBシリーズ同士のコラボレーション商品は、まさに夏の悩みを解決してくれる「高機能＆お手頃価格」のハイブリッドウェアだと感じました。

「活き活きラボ」×「超COOL」のブラジャーや「FIBER DRY」のソックスが。「眠眠ラボ」×「超COOL」のナイトブラや「FIBER DRY」のレッグウェアが。

それぞれのニーズに合わせて選べる豊富なラインナップも嬉しいポイントです。

税込1,419円のブラジャー、そしてわずか税込429円で手に入るレッグウェア。これだけの機能が詰まってこの価格は、しまむらだからこそ実現できる究極のコストパフォーマンスと言えるでしょう。

今年の夏は、しまむらの高機能コラボウェアで、暑さ知らずの快適な毎日を過ごしませんか？ 私も早速お店に行って、実際に手にとってみたいと思います！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。