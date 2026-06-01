ガルフ・ユナイテッド（UAE2部）は1日、元スペイン代表MFのアンドレス・イニエスタ氏が新指揮官に就任したことを発表した。

UAEのドバイに本拠地を置くガルフ・ユナイテッドは、2019年に創設された新興クラブ。2021－22シーズンからUAE3部リーグに参戦すると、2シーズン連続の昇格を達成。しかし、2024－25シーズンに降格の憂き目に会うと、今季はUAE2部の10位でシーズンを終えている。

そんな新興クラブへイニエスタ氏の監督就任が決定。同氏はクラブの公式サイトを通じて、意気込みを示している。

「ガルフ・ユナイテッドに加入することは、、新たな物語を始めるのにふさわしい場所だと関している。サッカーは私にすべてを与えてくれた。今度は、コーチングを通して、将来への意欲と才能にあふれた若い選手たちと、ともに働くことで恩返しをしたいと思っている」

現在42歳のイニエスタ氏は、バルセロナで世界最高のMFの一人として長年に渡って活躍。9度のラ・リーガ制覇や4度のチャンピオンズリーグ制覇など、数々のタイトルを獲得した。2018年から2023年までヴィッセル神戸でプレーした後、2023－24シーズンはUAE1部のエミレーツ・クラブに所属。その後、2024年10月に現役を退いた。

スペイン代表でもFIFAワールドカップ優勝、2度の欧州制覇を達成したイニエスタ。現役引退後はサッカー界とは限定的な結びつきだったが、現場に戻ってくることになった。