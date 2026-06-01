イラクサッカー協会（IFA）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。

アジア予選を勝ち抜くことができなかったものの、大陸間プレーオフでボリビア代表を下し、10大会ぶり2度目のワールドカップ出場を決めたイラク代表。本大会ではグループIに入り、ノルウェー代表、フランス代表、セネガル代表と対戦する。

現地時間5月19日に代表候補メンバー34名が発表されていたが、本大会に臨む26名の顔ぶれが明らかに。かつてオーストラリア代表やベガルタ仙台を指揮したこともあるグラハム・アーノルド監督は、エースのFWアイメン・フセイン（アル・カルマ）やGKジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）、FWモハナド・アリ（ディバー／UAE）ら主軸選手を順当に選出。ヨーロッパでプレーする選手は9名が名を連ねている。

発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

アフメド・バシル（アル・ショルタ）

ジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）

ファハド・タリブ（アル・タラバ）

▼DF

アフメド・ヤヒヤ（アル・ショルタ）

メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）

アカム・ハシム（アル・ザウラー）

レビン・スラカ（ポート／タイ）

ザイド・タフシーン（パフタコール／ウズベキスタン）

マナフ・ユニス（アル・ショルタ）

フセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン／ポーランド）

ムスタファ・サードゥーン（アル・ショルタ）

フランス・プトロス（ペルシブ／インドネシア）

▼MF

アイマール・シェール（サルプスボルグ／ノルウェー）

ジダン・イクバル（ユトレヒト／オランダ）

ケヴィン・ヤコブ（オーフス／デンマーク）

アミル・アル・アンマリ（クラコヴィア／ポーランド）

ザイド・イスマイル（アル・タラバ）

マルコ・ファルジ（ヴェネツィア／イタリア）

アフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）

イブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ／UAE）

ユセフ・アミン（AEKラルナカ／キプロス）

▼FW

アリ・ジャシム（アル・ナジマ／サウジアラビア）

モハナド・アリ（ディバー／UAE）

アイメン・フセイン（アル・カルマ）

アリ・ユセフ（アル・タラバ）

アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン／イングランド）