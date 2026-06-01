今日の運勢 6月2日（火）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月2日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月2日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？人とのつながりや気持ちが深まりやすいときです。表面的なものではなく、心の深い部分で相手とのつながりを感じることが出来るでしょう。自然と心が向かう方向もはっきりしていきます。自分の気持ちを素直に伝え丁寧に向き合うことで、気持ちが通い合う感覚を受け取りやすくなっていきます。止まっていた流れが動き始めやすく、物事がテンポよく進みやすいタイミングにあります。連絡や気持ちの変化なども、これまでよりスムーズに展開していきそうです。今感じたタイミングや直感を大切にすることで、流れに乗りやすくなります。勢いが出てくる時期だからこそ、自分が向かいたい方向を意識することで、前向きな変化へとつながっていきます。自分の立場や大切にしたいものを守ろうとする意識が強まりやすい流れにあります。周りとの兼ね合いを保ちつつ、自分の努力を表に出していくタイミングでしょう。ここまで頑張ってきた自分の気持ちにも気づけそうです。自分らしい姿勢を保つことで、状況の変化も感じることが出来るでしょう。焦って結果を求めるよりも、まずは足元を整えることで、少しずつ安心できる基盤が育っていきそうです。今は地味なことで変化なく感じてしまうこともあるかもしれません。自分にとって本当に必要なものを見極めることが大切です。小さな積み重ねを丁寧に続けることで、流れも安定した方向へと変わっていきます。周りに合わせることが増えるほど、自分の本音が見えにくくなってしまいそうです。今は何を感じているのかを丁寧に受け止め、自分の心を整えることが大切です。抱え込んでいた感情を少しずつ整理していくことで、安心できる流れや心の余裕が戻っていきます。思い通りに進めたい気持ちが強くなるほど、周りとの温度差を感じやすくなってしまいそうです。今は結果を急ぐよりも、自分が本当に大切にしたい方向を見つめ直すことが大切です。視野を広げながら落ち着いて向き合うことで、少しずつ流れも安定していきます。理想と現実の差に気持ちが疲れてしまうこともありそうですが、今は結果だけで判断しないことが大切です。小さな安心や、自分が落ち着ける時間を積み重ねることで、少しずつ心の余裕が戻っていきます。今の自分にできることを丁寧に続けることで、流れも整っていきそうです。人間関係に少し疲れを感じることもあるでしょう。今は何を守りたいのかを見つめ直すことで、少しずつ気持ちが整理されていきます。感情的になりすぎず、一歩引いて状況を見ることで、自分にとって納得できる選択が見えてきます。身動きが取りにくい感覚や、考えすぎによる迷いを抱えやすいかもしれません。状況が変わらないように見えても、自分の中では少しずつ気づきが積み重なっています。何に不安を感じているのかを整理することが大切です。視点を変えていくことで、これまで見えていなかった選択肢や可能性にも気づきやすくなっていきます。素直な気持ちや小さなときめきを感じやすく、新しい動きが出始める流れにあります。ふと感じた直感や嬉しかった言葉の中に、これからにつながる大切なヒントが隠れていそうです。自分が感じたことを大切にすることで、人との関係や流れにも変化が生まれていきそうです。これからの可能性や選択肢が広がりやすく、少し先の未来について考える機会が増えていく流れにあります。今いる場所だけで判断するのではなく、自分がどんな方向へ進みたいのかを見つめることで、新しい視点が生まれていきます。気持ちを整理しながら準備を進めることが大切です。安心できる居場所や落ち着ける関係性を築きやすく、心が安定しやすい流れにあります。これまで積み重ねてきたものが形になり、達成感や安心感を受け取りやすいタイミングです。今後の流れも安定した方向へ向かって行きそうです。人との距離感や関わり合い方について考えるタイミングになりそうです。与えることと受け取ることのバランスを意識することで、気持ちにも余裕が生まれていきます。ひとりで抱え込まず、周りとのつながりを大切にすることで、状況も少しずつ安定していくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/