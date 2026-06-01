アルビレックス新潟は6月1日、船越優蔵監督と2026－27シーズンもトップチームの指揮を執ることで合意したことを発表した。

現在48歳の船越監督は2011年に現役時代にプレーしたアルビレックス新潟ジュニアユース（現U－15）でコーチを務め、指導者キャリアを始めると、U－18やU－19、U－20の日本代表監督も歴任。2026年から新潟の指揮官に就任し、明治安田J2・J3百年構想リーグではWEST-Aで2位に導いていた。

続投が決定した船越監督は新潟のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「いつもアルビレックス新潟に温かいご支援と、熱いご声援をお送りいただきまして、誠にありがとうございます。このたび、2026/27シーズンもトップチームの指揮を執らせていただくこととなりました」

「明治安田J2･J3百年構想リーグにおきまして、序盤はなかなか勝利をつかめず苦しい時期がありました。しかし、選手たちが前向きに、ブレることなく取り組んでくれたことで、徐々に勝点を積み上げられるようになりました。当初、目標に掲げていた優勝には届きませんでしたが、選手個人としてもチームとしても、確実に進化できた半年間だったと実感しています」

「2026/27シーズンに向けて、皆様とともにアルビレックス新潟があるべきステージへ戻ることを目標に、全力を尽くします。これからも共に戦ってください。引き続き、熱いサポートをよろしくお願いいたします」