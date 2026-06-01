メキシコサッカー連盟（FMF）は1日、FIFAワールドカップ2026に臨むメキシコ代表メンバー26名を発表した。

アメリカ、カナダともに3カ国で共催する今回のW杯。予選が免除になったメキシコ代表を率いるのは、かつて日本代表も指揮したハビエル・アギーレ監督だ。

アギーレ監督は事前キャンプに55名の候補選手を招集。参加しない時点でW杯メンバー入りをさせないと発言。また、5月30日にはW杯出場国であるオーストラリア代表と対戦し、1ー0で勝利。この試合を受けて、メンバー26名を決定した。

2006年のドイツ大会から6大会連続での出場となる40歳のGKギジェルモ・オチョアや、FWサンティアゴ・ヒメネス、FWラウール・ヒメネスらストライカーに加え、MFオベド・バルガス、MFエドソン・アルバレスら主軸が順当に選出された。

開催国のメキシコは開幕戦に登場し南アフリカ代表と対戦。第2戦で韓国代表と、第3戦でチェコ代表と対戦する。

▼GK

ラウル・ランヘル（グアダラハラ・チバス）

ギジェルモ・オチョア（AELリマソール／キプロス）

カルロス・アセベド（サントス・ラグナ）

▼DF

イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）

ヘスス・ガジャルド（トルーカ）

ホルヘ・サンチェス（PAOK／ギリシャ）

セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）

ヨハン・バスケス（ジェノア／イタリア）

マテオ・チャベス（AZ／オランダ）

▼MF

エリック・リラ（クルス・アスル）

ルイス・ロモ（グアダラハラ・チバス）

オベド・バルガス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ブライアン・グティエレス（グアダラハラ・チバス）

オルベリン・ピネダ（AEKアテネ／ギリシャ）

エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ／トルコ）

ヒルベルト・モラ（ティフアナ）

セサル・ウエルタ（アンデルレヒト／ベルギー）

アルバロ・フィダルゴ（ベティス／スペイン）

ルイス・チャベス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

▼FW

ロベルト・アルバラド（グアダラハラ・チバス）

アレクシス・ベガ（トルーカ）

フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）

サンティアゴ・ヒメネス（ミラン／イタリア）

ギジェルモ・マルティネス（UNAMプーマス）

アルマンド・ゴンサレス（グアダラハラ・チバス）

ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）

【動画】メキシコ代表、選手1名ずつを発表