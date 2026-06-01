2026年6月開運カレンダー★金運最強「己巳の日×一粒万倍日」はいつ？絶対に避けたい“大凶日”も丸ごと解説！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「2026年6月の吉日カレンダー｜一粒万倍日・大安・己巳の日など開運日を全部まとめ」を特集。梅雨の季節も、暦には金運・財運・スタート運の吉日が続きます。一粒万倍日・己巳の日・大安・寅の日——6月の開運スケジュールを丸ごと解説します。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━12日（金）・13日（土）・24日（水）・25日（木）の4回5日（金）・11日（木）・15日（月）・21日（日）・27日（土）2日（火）・8日（月）・14日（日）・18日（木）・24日（水）・30日（火）9日（火）・21日（日）12日（金）24日（水）※60日に一度の巳の日最上位5日（金）・13日（土）・19日（金）・27日（土）芒種：6日（土）／夏至：21日（日）21日（日）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━／不成就日なし「千里往って千里還る」虎の伝承から、財布の使い始め・宝くじ・旅行の出発に縁起が良いとされる日です。六曜は先負のため、始めるのがおすすめ。不成就日との重なりはなく、クリーンな金運吉日です。やって良いこと：財布の使い始め／宝くじの購入／旅行・遠出の出発／口座開設・貯金スタート／神社参拝（午後から）━━━━━━━━━━━━━━━━／不成就日なし六曜最良の吉日で、凶日との重なりが一切ない。入籍・開業・契約・引っ越しなど、大切な節目の日取りとしても安心して選べる日です。6月の大安5日のうち、やって良いこと：入籍・婚姻届提出／開業・新規事業スタート／契約・引っ越し／財布の新調・使い始め／神社参拝━━━━━━━━━━━━━━━━／不成就日なし「種まきの日」一粒万倍日と弁財天の縁日・巳の日が重なる金運の強い日です。財布の新調・口座開設・貯金スタート・積立投資に向いているとされます。ただし六曜は赤口で、。それ以外の時間帯は凶とされているため、縁起担ぎの行動はに集中させるか、時間帯を意識して行動するのがおすすめです。やって良いこと：財布の新調・使い始め（11〜13時）／口座開設・積立設定／弁財天を祀る神社への参拝（正午前後）／宝くじの購入━━━━━━━━━━━━━━━━／要注意一粒万倍日の吉の力が不成就日と重なるため、入籍・開業・大きな契約など節目の行事には別の日を選ぶのが無難とされます。「整える・準備する日」として使い、翌週以降の吉日にスタートを持ち込む使い方も一つです。先勝の（参拝・財布の整理など）を行う程度であれば問題ないとされています。注意：入籍・開業・大きな契約はNG／借金・人からものを借りることは特に注意━━━━━━━━━━━━━━━━／不成就日なし六曜最良の大安に金運の寅の日、さらに1年で最も昼が長い夏至が重なる特別な日曜日です。父の日という家族の節目とも重なるため、大切な人との時間を「開運行動」として自然に組み込めます。不成就日なし。です。ただし寅の日の慣習として、とされています（「出て行ったものが戻る＝出戻り」を連想させるため）。婚姻関係の慶事は別の吉日を選ぶのが安心です。やって良いこと：財布の使い始め／旅行・遠出の出発／開業・新規プロジェクトのスタート／大切な人へのお祝い・贈り物／神社参拝／父の日のお出かけ・食事━━━━━━━━━━━━━━━━／不成就日なし60日に一度しか巡ってこない己巳の日（巳の日の中で最上位）と一粒万倍日が重なる、6月で最も金運が強いとされる日です。弁財天が最も力を発揮するとされる日でもあり、弁財天を祀る神社への参拝には最高のタイミングです。不成就日なし。友引のため、がおすすめ。昼（11〜13時ごろ）は凶とされています。やって良いこと：弁財天を祀る神社への参拝・金運祈願／財布の新調・使い始め／口座開設・積立投資のスタート／宝くじの購入／大切な人へのお祝い・贈り物━━━━━━━━━━━━━━━━／不成就日なし6月24日（己巳の日）の流れをそのまま翌日に続けるように使える一粒万倍日です。先負のためするのが吉。「24日に決断・スタート宣言、25日に具体的な行動」という2日間の使い方もおすすめです。やって良いこと：財布の使い始め（午後から）／新しい習慣・勉強のスタート／口座開設・手続き（午後から）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━大安ながら不成就日と重なる。縁起を重視するなら入籍・開業・大きな契約は避けるのが無難。日常の縁起担ぎや整理・見直しの日として活用するのがおすすめ。（→上記で詳細解説）※受死日も重なる大凶日不成就日に加え、「受死日（じゅしにち）」という複数の凶が重なる日です。この日はできるだけ大切な行動・決断は避けた方が無難とされています。5日と同じく大安と不成就日が重なる日。節目の大切な決断よりも、普段の縁起担ぎや断捨離・整理整頓などの「整える行動」に向いた日とされています。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━二十四節気の第9番目。「芒（のぎ）を持つ穀物の種をまく時節」という意味で、田植えや麦刈りの頃にあたります。とされる日でもあり、楽器・書道・生け花など習い事のスタートに縁起が良いとされています。▼ 芒種の日に向いていること楽器・書道・生け花などの習い事をスタートする／勉強・資格取得の開始日にする／新しいスキルを身につける行動を始める1年で最も昼が長い日。陽のエネルギーが最も高まるとされ、古くから転換点・節目の日として重視されてきました。2026年は、開運行動のタイミングとして申し分ない日です。また父の日（6月第3日曜日）とも重なるため、家族への感謝を伝えるのにも向いた一日です。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━不成就日なし。午後から金運行動が吉クリーンな大安。入籍・開業・契約など節目の日取りに最適金運吉日。正午前後の行動が吉大きな決断は控えめに。準備・整理の日として活用6月最注目の週末吉日。不成就日なし6月金運最強日。弁財天参拝・財布新調・口座開設に24日と2日連続の種まき日。午後から行動が吉不成就日。節目の大きな決断は避けるのが無難。特に19日は受死日も重なる梅雨の時期は気分が上がりにくいと感じる方も多いですが、暦の上では金運・財運の吉日がしっかりと揃っています。特には、弁財天のエネルギーが最も高まるとされる特別な組み合わせ。大雨でも、足を運べる近くの神社にお参りするだけでも縁起担ぎになります。月の始まりにこのカレンダーをチェックして、「この日に何をしようか」と考えるだけでも、行動に小さなメリハリが生まれるかもしれません。