今日の運勢6月1日（月）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月1日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月1日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？美活や体力作りなど、自分をステップアップさせるようなことを行ってみましょう。SNSなどを参考にして、試したいものを始めると良いかも。エネルギッシュなあなたの周りには、自然と人が集まるようです。今日は、いろいろなことが順調に進んでいくようです。その分、自分らしく過ごせる時間も増えるみたい。視野を広げていくチャンスにもなるので、これまで興味・関心がなかったことを行ってみると◎新しい知識が増えることを純粋に楽しめるようです。先輩などに教えてもらう場合もありそうですが、思い切って質問を投げかけてみると良いでしょう。心がときめくものを素直に受け入れてみて。困っているなら、手を差し伸べてくれる相手がいるようです。毎日のように接する身近な人かも。弱音などを聞いてもらうと、心が癒やされることでしょう。今日は一人で頑張ろうとせず、甘えてみて。過去の出来事から、あなたの魅力が深まるヒントをもらえそう。好きだった物や人物などを思い出してみると良いでしょう。好きだった曲を聴いてみるのもアリ。じっくり自分と向き合えそう。人との交流が増えるので、丁寧なコミュニケーションを意識すると上手くいきそう。何か勘違いなどがあれば、早めに訂正を。あれこれ考えてしまう前に、確認すると良いでしょう。思いがけない場所で友人や知人に出会うかも。久しぶりに会う場合は、また交流が始まることでしょう。今日は、フレンドリーに接するようにすると、対人関係がスムーズになるようです。仲間と協力しながら仕事などを行えそう。お互いに励まし合いながら進めてみると良いかも。何を目指しているのか、目標などを言葉にして再確認するのも◎ 仕事などで使うアイテムを手入れすると、さらに運気アップ！出費などがあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できそう。副業などの良いアイデアが思いついたら行ってみましょう。自分ができることの範囲を広げていくために、スキルアップのための勉強をするのもアリ。自然が多い場所を歩くなど、心が整うようなことを行うと◎ 賑やかな場所へ出かけるときは、寒色系のカラーを身に着けてみて。勢い任せではなく、自分らしく振る舞えるようにしましょう。面倒なことを頑張ろうとすると、かえって上手くいかないかも。得意なことから行って、良いリズムができたら大変なものを片付けるようにしましょう。今夜は、音楽やラジオを聴きながら、ゆっくり過ごしてみて。曖昧な態度を取られると、イラッとしてしまいそう。そんなときは、深呼吸をして気持ちを整えるようにしましょう。言いたいことを整理し、穏やかな雰囲気ができたときに、丁寧に話をすると良いかも。6月に入り、衣替えの季節ですね！ 心機一転、爽やかな気分で今週もスタートしましょう！■監修者プロフィール：叶愛（とあ）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/