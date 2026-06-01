◆6月の株式市場の傾向（日経225銘柄）

6月相場は、ボーナス月ということもあり、個人投資家が意欲的に株を買い付ける時期と言われています。

その影響で、新興株を中心に値上がりしやすい傾向がありますが、中には株価が下がりやすい銘柄もあります。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被らずに済むでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、6月の株式市場について検証していきます。

■検証条件

検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）

検証期間：2000年1月～2026年4月30日

1銘柄当たりの投資金額：20万円

買い条件：5月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件：25日経過後の翌営業日寄り付きで売り

5月末に日経平均採用銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50％以上で損益がプラスならば、6月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、6月は下がりやすい月と言えるのではないでしょうか。

5月末に日経平均採用銘柄（225銘柄）を購入し、6月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

◇検証結果

勝率：52.62％

勝ち数：2,835回

負け数：2,553回

引き分け数：48回

平均損益（円）：599円

平均損益（率）：0.30％

平均利益（円）：12,569円

平均利益（率）：6.28％

平均損失（円）：-12,681円

平均損失（率）：-6.34％

合計損益（円）：3,258,158円

合計損益（率）：1,629.14％

合計利益（円）：35,633,643円

合計利益（率）：17,817.51％

合計損失（円）：-32,375,485円

合計損失（率）：-16,188.37％

PF（プロフィット・ファクター）：1.101

平均保持日数：27.30日

以上が、6月の株式市場の傾向（日経平均225銘柄）の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は52.62％、平均損益は＋0.30％です。1トレード当たりの平均損益がプラスになったため、日経平均採用銘柄は6月に上がりやすい傾向があると言えるでしょう。

今回の検証では、日経平均採用銘柄（225銘柄）は6月相場では上がりやすい傾向にあることが確認できました。しかし勝率の低い銘柄を買い付けると、予期せぬ損をする危険があります。そうならないためにも、6月に株価が下がりやすい傾向のある個別銘柄をご紹介します。

◆6月の低成績銘柄ランキング

表は、先ほどの日経平均採用銘柄（225銘柄）を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。今回は勝率が40％以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキングの銘柄を確認すると、以下の銘柄が挙げられます。

＜9201＞日本航空［勝率25.00％］

＜6753＞シャープ［勝率30.77％］

＜6963＞ローム［勝率34.62％］

＜4755＞楽天グループ［勝率34.62％］

これらの銘柄は6月相場でも特に軟調に推移する傾向があり、6月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。

どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい場合と、下がりやすい場合があります。6月は株式市場全体が上昇に推移しやすい傾向があるので、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりも、成績が良好な銘柄でトレードした方が、よりリスクを抑えられるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は安心してトレードに臨むための心強い味方となってくれるでしょう。皆さんも投資する際にぜひ一度検証してみてくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）