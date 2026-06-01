フットボール・オーストラリアは1日、FIFAワールドカップ2026に臨むオーストラリア代表メンバー26名を発表した。

6大会連続7度目のW杯出場を果たしたオーストラリアは、アジア最終予選では日本代表とも同じグループに入り、日本に次ぐ2位で出場権を獲得した。

トニー・ポポヴィッチ監督は、W杯に向けたプレキャンプに多くの選手を集めて見極めた中で26名を決定。オーストラリア代表未経験のFWテテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）や世代別のイタリア代表を経験していたFWクリスティアン・ヴォルパート（サッスオーロ）の2名がW杯メンバー入りを果たした。なお、JリーグからはDFジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）も選出されている。

また、ベテラン勢では、GKマシュー・ライアン（レバンテ）、FWマシュー・レッキー（メルボルン・シティ）が4度目のW杯に参加することに。これは、ティム・ケイヒル氏、マーク・ミリガン氏と並び、オーストラリア史上最多記録に並ぶ。なお、26名のうち17名が初のW杯参加となる。

オーストラリア代表は、スイス代表と親善試合を行い本大会へ。グループDに入っており、初戦でトルコ代表、第2戦で開催国の1つであるアメリカ代表、第3戦でパラグアイ代表と対戦する。

▼GK

マシュー・ライアン（レバンテ／スペイン）

ポール・イッツォ（ラナース／デンマーク）

パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）

▼DF

アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）

ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟／日本）

ルーカス・ヘリントン（コロラド・ラピッズ／アメリカ）

カイ・トレウィン（ニューヨーク・シティFC／アメリカ）

ミロシュ・デゲネク（APOEL／キプロス）

ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァーAK／オーストリア）

ジョーダン・ボス（フェイエノールト／オランダ）

キャメロン・バージェス（スウォンジー／ウェールズ）

ハリー・サウター（レスター／イングランド）

アレッサンドロ・チルカーティ（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼MF

ポール・オコン・エングストラー（シドニーFC）

エイデン・オニール（ニューヨーク・シティFC／アメリカ）

アルディン・フルスティッチ（ヘラクレス／オランダ）

キャメロン・デヴリン（ハーツ／スコットランド）

コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）

ジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ／ドイツ）

▼FW

ネストリ・イランクンダ（ワトフォード／イングランド）

モハメド・トゥーレ（ノリッジ／イングランド）

アワー・メイビル（カステジョン／スペイン）

クリスティアン・ヴォルパート（サッスオーロ／イタリア）

テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア／日本）

ニシャン・ヴェルピレイ（メルボルン・ビクトリー）

マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）

【動画】オーストラリア代表W杯メンバーが自己紹介