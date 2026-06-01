国際親善試合が5月31日に行われ、ブラジル代表がパナマ代表に快勝した。

負傷を抱えるネイマールはメンバーから外れた一方、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャらがブラジル代表のスタメンに名を連ねた一戦は、開始1分にヴィニシウスが強烈なミドルシュートを叩き込んで幸先よく先制に成功した。

その後、14分には直接FKが壁に当たって入る不運な形のオウンゴールでパナマ代表に同点弾を許したが、39分にはヴィニシウスのクロスにカゼミーロが頭で合わせ、ブラジル代表が2－1とリードして前半を折り返した。

メンバーを大きく入れ替えて後半に臨んだブラジル代表は、53分に相手のミスからハイアンが見事なループシュートを決めると、60分にはルーカス・パケタが左足で追加点をマーク。さらに、63分にはイゴール・チアゴがPKを決めたほか、81分にはダニーロがダメ押しゴールを挙げた。その後84分には強烈なロングシュートから1失点を喫したが、試合はこのまま6－2で終了した。

快勝したブラジル代表は、FIFAワールドカップ2026前最後の国際親善試合として6月6日にエジプト代表との対戦を予定している。

【スコア】

ブラジル代表 6－2 パナマ代表

【得点者】

1－0 1分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）

1－1 14分 オウンゴール（マテウス・クーニャ／パナマ代表）

2－1 39分 カゼミーロ（ブラジル代表）

3－1 53分 ハイアン（ブラジル代表）

4－1 60分 ルーカス・パケタ（ブラジル代表）

5－1 63分 イゴール・チアゴ（PK／ブラジル代表）

6－1 81分 ダニーロ（ブラジル代表）

6－2 84分 カルロス・ハルビ（パナマ代表）

【動画】ブラジル代表がパナマ代表に大勝！