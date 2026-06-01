FIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合『キリンチャレンジカップ2026』が31日に行われ、日本代表が1－0で勝利した。試合後、約2年ぶりに日本代表のピッチに帰ってきたDF冨安健洋が自身の状態と、偉大な“先輩”に対する思いを語った。

スタメンで3バックの右に入り、83分間プレーした冨安は「フルやろうと思えばやれた」と手応えを語りつつも、「60分以降、少し落ちる感覚はあった。まだそこは上がっていく」と冷静に自身の状態を見つめる。負傷明けで長い時間プレーすることになったが、「しっかり練習もできていたので、不安は特になかった」と、心配は不要であることを強調した。

また、この試合は長年代表を支えた前キャプテン・吉田麻也の“花道”でもあった。吉田が背負ってきた「22番」を引き継いで本大会に挑む冨安は、「19歳で代表に入ってから、ずっと麻也さんの隣で学ばせてもらいながらプレーしてきた。いろんな感情を経験させてもらったので、本当にこの場にいられて良かった」と、偉大な先輩への深いリスペクトと継承の重みを噛み締めた。

さらに「思い出作りに来ているわけではない。日本代表としてプレーする責任がある」と強い覚悟を口にした冨安。背番号22を背に、2週間後の初戦に向けてさらに状態を上げていく所存だ。

【動画】左サイドからのクロスに合わせたのは…冨安健洋！